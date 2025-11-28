MERCADOS A. LATINA - Monedas suben en el cierre de un noviembre que les ha sido favorable

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 28 nov (Reuters) - Las monedas latinoamericanas se fortalecían el viernes, para cerrar una semana y un mes que les han sido favorable gracias a las expectativas de que la Reserva Federal baje sus tasas de interés de referencia en diciembre, lo que mejora el atractivo de los activos de mercados emergentes.

* Las bolsas regionales también anotaban ganancias en la apertura en un entorno de mayor apetito por el riesgo.

* Los comentarios de autoridades importantes como el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, así como la publicación de datos económicos poco alentadores en Estados Unidos, han reforzado las apuestas a que el banco central recortará las tasas de interés el próximo mes.

* Las tasas de interés más bajas en la mayor economía del mundo mejoran las perspectivas de demanda para los productos transables de América Latina y el atractivo de los activos regionales, que ofrecen rendimientos nominales más altos.

* El índice dólar subía levemente el viernes, pero se encaminaba a su mayor caída semanal desde finales de julio.

* Gran parte de los avances de las monedas latinoamericanas en noviembre se ha dado en la última semana tras el aumento de las apuestas de los inversores a una baja del costo del crédito en Estados Unidos.

* Los futuros están valorando una probabilidad implícita del 87% de que haya un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, el 10 de diciembre, frente al 39% de la semana anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group.

* El peso mexicano subía un 0,15%, a 18,3213 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 0,41%, a 62.951,81 puntos.

* Banamex dijo que esperaba que el tipo de cambio se ubique en 18,5 pesos por dólar para finales de este año y en 19,4 por dólar para fin del 2026, desde proyecciones previas de 18,8 y 19,7, respectivamente.

* El principal índice de acciones de Brasil, el Bovespa, subía un 0,5%, superando por primera vez la cota de los 159.000 puntos, en una jornada en que se conoció que la tasa de desempleo de Brasil alcanzó un mínimo histórico en los tres meses hasta octubre.

* El real brasileño también se fortalecía, un 0,25%, a 5,3386 unidades por dólar, junto con una baja de los contratos de futuros del dólar para diciembre y enero en los mercados locales, lo que apuntaba a una mayor fortaleza de la moneda local.

* El peso mayorista argentino cotizaba estable en 1.452 pesos, antes de un importante vencimiento de deuda la próxima semana, mientras que el índice bursátil Merval ganaba un 0,2%.

* El peso chileno subía un 0,17%, a 926,20/926,50 unidades por dólar, porque una fuerte alza en el precio del cobre era contrarrestada por un alza del dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 0,09%, a 10.068,87 puntos, y se mantenía sobre la marca de las 10.000 unidades que alcanzó esta semana por primera vez en la historia.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,21%, a 3.737 unidades por dólar, tras la inactividad del día anterior por un feriado en Estados Unidos; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP sumaba un 0,07%, a 2.053,05 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,09%, a 3,358/3,363 unidades por dólar, mientras que el índice de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,72%, a 1000,02 puntos. (Contribución de Nelson Bocanegra en Bogotá, Froilán Romero y Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)