MERCADOS A. LATINA: monedas suben en medio de caída global del dólar y tras datos del empleo en EE. UU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 mar (Reuters) - La mayoría de las principales monedas y bolsas de valores de América Latina subían el miércoles luego de dos días consecutivos de fuertes pérdidas, en medio de un retroceso del dólar en los mercados globales y tras datos del empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas del mercado.

* Las nóminas privadas estadounidenses subieron más de lo esperado en febrero, pero los datos del mes anterior se revisaron considerablemente a la baja, mostró el miércoles el informe nacional de empleo de ADP.

* El empleo privado sumó 63.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un alza revisada a la baja de 11.000 en enero. Los economistas encuestados por Reuters esperaban un incremento de 50.000 empleos, tras el incremento de 22.000 de enero.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,3%, tras dos jornadas de fuertes alzas debido a que los inversores buscaron refugio en medio de los temores generados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

* Los inversores están empezando a prepararse para un conflicto largo en Oriente Medio que podría avivar el temor a la inflación, amenazar el crecimiento económico y socavar los argumentos a favor de una rebaja de las tasas de interés en Estados Unidos en los próximos meses.

* Los futuros de los fondos federales indicaban el miércoles una probabilidad aproximada del 43% de que la Reserva Federal rebaje las tasas en junio, después de que los mercados veían una probabilidad superior al 50% a fines del mes pasado.

* El peso mexicano cotizaba en 17,5585 por dólar, con una ganancia de un 0,82% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se hundió un 2,3%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un leve 0,06%, a 68.475,62 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 1,35%, a 5,2068 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,15%, a 185.179,53 puntos.

* En Argentina, el peso permanecía equilibrado en torno a las 1.415 por dólar, con negocios para finales de junio en torno a las 1.540 unidades.

* El banco central (BCRA), que a diario compra divisas para respaldar sus reservas internacionales, acumula compras por US$2.801 millones en lo que va de 2026.

* En tanto, el índice bursátil Merval avanzaba un 1,1%, cortando una seguidilla de cinco jornadas consecutivas de pérdidas.

* El peso chileno se recuperaba un 1,81%, a 894,00/894,30 por dólar, tras dos días de fuertes pérdidas. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 2,45%, a 10.500,34 unidades.

* El peso colombiano se apreciaba un 0,89% a 3.766 unidades por dólar, recuperando parte de la pérdida del día anterior; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP subía un 0,27% a 2.155,21 puntos.

* La moneda peruana, el sol subía un 0,38%, a 3.4040/3.4070 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 0,17%, a 1.408,57 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)