MERCADOS A. LATINA - Monedas suben en medio de estabilidad del dólar y menos expectativas de baja de tasas de la Fed

(Actualiza valores al cierre)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 18 nov (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el martes, en medio de la estabilidad global del dólar y una reducción de las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos vuelva a recortar las tasas de interés este año.

* La Reserva Federal comienza esta semana a recibir informes económicos actualizados del Gobierno federal, que ha reabierto tras un cierre parcial de más de un mes, mientras hay en su interior un debate sobre si deben bajar las tasas de interés en su próxima reunión.

* Aún no está claro cuántos de los datos retrasados por el cierre sobre empleo, inflación, gasto minorista, crecimiento económico y otras áreas de la economía estarán disponibles antes de la reunión en tres semanas.

* Para esta semana el dato más esperado será el informe de empleo de septiembre que se dará a conocer el jueves, tras el largo cierre del Gobierno estadounidense que interrumpió la publicación de la información oficial.

* Los mercados han reducido sus apuestas a una baja de tasas en diciembre a poco más del 46% de probabilidad, frente al 67% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME. FEDWATCH.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis grandes monedas, cotizó casi sin cambios en el día, aunque la divisa tocó más temprano un máximo de nueve meses y medio frente al yen japonés.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,3377 unidades, con una ganancia de un 0,44%, ante un retroceso generalizado del dólar.

* La bolsa mexicana bajaba por cuarta jornada consecutiva, extendiendo un ajuste que inició la semana pasada luego de que alcanzó un máximo histórico.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX caía un 0,14%, a 62.238,41 puntos. El lunes la plaza estuvo cerrada por un feriado local.

* El real brasileño se apreció un 0,26%, a 5,3186 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,09%, a 156.852,24 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista se depreció un 1,07% a 1.404 por dólar al cierre, en medio de la banda de flotación con la que controla los valores el banco central (BCRA) y lejos del piso récord de 1.495 unidades alcanzadas a inicio de mes.

* La moneda siguió "alejándose aún más del límite superior de la banda cambiaria. A pesar de la limitada oferta agrícola, las entradas de divisas provenientes de la emisión de deuda externa corporativa y una mayor confianza en el peso parecen respaldar este desempeño", dijo BancTrust & Co.

* En tanto, el índice bursátil Merval cerró con una leve alza del 0,2% luego de haber caída un 2,2% el lunes, frente a un salto cercano al 10% durante las dos semanas previas y un histórico avance de casi el 70% el mes pasado al compás de los ADRs argentinos en Nueva York.

* El peso chileno retrocedió un 1,25%, a 934,50/934,80 por dólar, presionado por una baja en el precio del cobre, la principal exportación del país. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cayó un 0,96%, a 9.809,37 puntos.

* El cobre cayó el martes por tercera sesión consecutiva, tocando un mínimo de casi dos semanas, lastrado por la liquidación de activos de riesgo provocada por el temor a una sobrevaloración del sector tecnológico y el desvanecimiento de las esperanzas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos.

* El peso colombiano cerró con alza de un 0,95% a 3.722 unidades por dólar, tras un feriado local y dos sesiones de pérdidas; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP retrocedía un 0,18% a 2.067,46 puntos.

* "El inicio de esta semana está marcado por un mayor apetito global por dólar y un entorno de aversión al riesgo derivado de los datos débiles provenientes de China, lo que presiona a la mayoría de monedas emergentes", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "En el plano local, el impulso del peso se modera ante la percepción creciente de que la ola de monetizaciones del Gobierno estaría próxima a agotarse, reduciendo el exceso temporal de oferta de divisas que había fortalecido al peso en semanas recientes", agregó.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,33% a 3,372/3,373 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima retrocedía un 0,21% a 959,54 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)