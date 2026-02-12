MERCADOS A. LATINA: monedas suben en medio de estabilidad dólar, menores expectativas de baja tasas Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 12 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el jueves, en medio de la estabilidad global del dólar y menores expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos tras los últimos datos del empleo en la primera economía del mundo

* El miércoles se conoció que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,3%

* En tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales descendieron en 5.000 a una cifra desestacionalizada de 227.000 para la semana que finalizó el 7 de febrero. Economistas encuestados por Reuters estimaban 222.000 pedidos para la última semana

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,1%

* El peso mexicano cotizaba en 17,1479 unidades por dólar, con una ganancia de un 0,16% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,07% a 71.556,95 unidades

* El real brasileño se apreciaba un 0,45%, a 5,1592 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajaba un 0,46%, a 188.831,79 puntos

* En Argentina, el peso mayorista subía un 0,79% a 1.394 unidades por dólar, luego de que el Senado aprobó el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei, aunque debió negociar una serie de cambios a la iniciativa original

* En tanto, el índice bursátil Merval ganaba un 0,7%

* El peso chileno subía un 0,23% a 852,20/852,50 unidades por dólar apoyado, además, en un avance en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 0,36%, a 11.177,62 unidades

* Los precios del cobre subían el jueves, respaldados por un dólar más débil y un mayor apetito por el riesgo en los mercados financieros, pero las ganancias eran limitadas por el aumento de las existencias y la débil demanda en China

* El peso colombiano subía un 0,08% a 3.661 unidades por dólar, en su segunda jornada de ganancias. En tanto, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP cedía un 0,17% a 2.371,86 puntos

* Los mercados colombianos centraban la atención en el anuncio del Gobierno, que decretó una nueva emergencia económica para conseguir unos 2.190 millones de dólares vía un impuesto extra a las grandes empresas para atender las necesidades en algunas zonas del país por una temporada de intensas lluvias que han causado inundaciones y miles de damnificados

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un mínimo 0,03% a 3,353/3,354 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima bajaba un 0,42% a 1.429,42 puntos

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)