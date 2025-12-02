MERCADOS A. LATINA - Monedas suben en medio de estabilidad global del dólar y a la espera de datos de EEUU

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 2 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el martes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales y con los inversores a la espera de datos de Estados Unidos en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

* El lunes se conoció que el sector manufacturero estadounidense se contrajo en noviembre por noveno mes consecutivo.

* Ahora los inversores están pendientes del informe de empleo ADP de noviembre del miércoles y del índice PCE de septiembre del viernes, que se publicará con retraso, en busca de pistas sobre un recorte de las tasas de interés de la Fed en la reunión del banco central de la próxima semana.

* El lunes, los mercados estuvieron a la espera de un discurso de Jerome Powell en la universidad de Stanford, pero el presidente de la Fed no hizo comentarios sobre economía o política monetaria.

* Los mercados también están a la espera del anuncio del presidente Donald Trump sobre el nuevo presidente de la Reserva Federal, con el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, perfilándose como favorito. Hassett, al igual que Trump, está a favor de tasas de interés más bajas.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, registraba leves variaciones, sin tendencia definida.

* El peso mexicano cotizaba en 18,2852 unidades por dólar, con una ganancia del 0,08% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

* "El peso inicia la sesión con una ligera apreciación (...) El dólar estadounidense también opera casi sin cambios", dijo Banco Base.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,69% a 63.992,28 puntos, poco después de la apertura.

* El real brasileño se apreciaba un 0,26%, a 5,3430 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,09%, a 160.282,44 puntos.

* La economía brasileña registró una modesta expansión en el tercer trimestre, presionada por la caída estacional de la producción agrícola, según un sondeo de Reuters.

* En Argentina, el peso mayorista se depreciaba un 0,45% a 1.458 por dólar, moviéndose dentro de la banda de flotación divergente fijada por el propio banco central (BCRA) y en valores equilibrados a lo largo de la última semana.

* En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganaba un 0,7%, luego de trepar un 10,82% en las anteriores cinco sesiones, acercándose a su récord en pesos anotado un mes atrás y con arrastre alcista del 73% en el último trimestre.

* "La bolsa argentina tiene un buen margen para seguir creciendo, no solo por las perspectivas favorables de la economía, sino por la liquidez propia del mercado a favor de papeles en rubros específicos como el energético, el financiero y el de servicios", dijo un agente de la banca privada externa.

* El peso chileno escalaba un 0,47%, a 924,20/924,50 unidades por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,09%, a 10.151,79 puntos.

* El peso colombiano subía un 0,08% a 3.810 unidades por dólar y en la Bolsa de Colombia el índice referencial MSCI COLCAP ganaba un 0,20% a 2.085,49 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,12% a 3,366/3,370 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima mejoraba un 0,44% a 1.013,65 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)