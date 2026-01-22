MERCADOS A. LATINA: monedas suben mientras el dólar se deprecia ante un mayor apetito por activos de riesgo

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 22 ene (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el jueves al beneficiarse de un retroceso global del dólar y un mayor apetito por los activos de riesgo ante un alivio de las tensiones relacionadas con la pretendida anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos

* Tras semanas de retórica que arriesgó la ruptura más profunda de las relaciones transatlánticas en décadas, Donald Trump dio un paso atrás el miércoles, renunció a sus amenazas de imponer aranceles como medida para apoderarse de Groenlandia y afirmó que se vislumbraba un acuerdo para poner fin a la disputa

* La amenaza de Trump de imponer aranceles a las naciones aliadas que se resistan a su ambición de controlar Groenlandia había asustado a los mercados, desencadenando una amplia liquidación de activos estadounidenses. Aun así, algunos analistas dijeron que había poca evidencia de un movimiento real de salida del dólar

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes divisas, se replegaba alrededor de un 0,3%

* En tanto, el Departamento de Trabajo reportó que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó menos de lo esperado la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral mantuvo un ritmo estable de crecimiento del empleo en enero

* El peso mexicano cotizaba en 17,5020 unidades, con un retroceso de un 0,15%, luego de un reporte local de inflación que mantenía las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés

* El índice de precios al consumidor de México subió un 0,31% en la primera quincena de enero, dijo el jueves el instituto de estadísticas

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,28%, a 68.222,22 unidades

* En cambio, el real brasileño se apreciaba un 0,12%, a 5,3119 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escalaba un 1,26%, a 173.987,29 puntos

* En Argentina, el peso mayorista arrojaba una muy leve apreciación del 0,1% a 1.429 por dólar, revirtiendo una apertura bajista, con futuros estables y ligados a la banda de flotación divergente que desde febrero se ajustará al 2,8%

* El BCRA suma compras de 825 millones de dólares en enero, para consolidar sus reservas internacionales a 45.077 millones de dólares provisorios, lo más alto en los últimos cinco años

* En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa porteña ganaba un 0,64% de la mano de firmas energéticas, luego de afirmar un salto del 3,59% en la víspera con reacomodamientos encabezados entre papeles del rubro financiero

* El peso chileno subía un 0,05%, a 872,80/873,10 unidades por dólar, en una jornada de alta volatilidad. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,83%, a 11.348,46 unidades

* Un sondeo entre operadores realizado por el Banco Central indicó que el tipo de cambio se ubicaría en 880 pesos por dólar tanto en siete como en 28 días hacia adelante. La misma muestra señaló que la entidad mantendría la tasa clave en su actual 4,75% en su reunión de política monetaria de la semana próxima

* El peso colombiano subía un 0,23% a 3.663,32 unidades por dólar, y en la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP perdía un 0,05% a 2.443,82 puntos

* Colombia anunció el jueves que impondrá un arancel del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador en respuesta a la decisión del Gobierno del vecino país que decidió una medida similar alegando la supuesta falta de cooperación contra el narcotráfico, una acusación que el Gobierno de Bogotá rechazó rotundamente

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06% a 3,354/3,355 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,12% a 1.349,66 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires.)