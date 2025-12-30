MERCADOS A. LATINA-Monedas suben mientras mercados esperan minutas de la Fed; destaca peso chileno

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 30 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el martes, en una nueva sesión de liquidez reducida y con mercados con cierres anticipados ante las festividades de fin de año, mientras aguardan las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal

* Las actas de la reunión de la Fed de los días 9 y 10 de diciembre arrojarían nueva luz sobre los desacuerdos entre los dirigentes monetarios en torno a la decisión de reducir las tasas por tercera vez consecutiva y señalar un mantenimiento a corto plazo en 2026

* El recorte de un cuarto de punto al rango del 3,50%-3,75%, suscitó tres discrepancias: dos de presidentes regionales, que consideraron que no era necesario ninguna rebaja, y una del gobernador de la Fed Stephen Miran, que por tercera vez desde que se incorporó al banco central en septiembre, fue el único partidario de una reducción mayor, de medio punto

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subía cerca de un 0,1%, lo que en parte limitaba el avance de algunas monedas de la región

* Las ganancias eran lideradas por el peso chileno, que al cierre del mercado subió un 1,61%, a 900,00/900,30 unidades por dólar y acumuló una apreciación del 10,72% durante el año, en una jornada más corta de lo normal previo a un feriado bancario local y la celebración de Año Nuevo

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,38%, a 10.481,47 puntos, pero escaló un 56,2% en el año. En la víspera marcó un máximo récord de 10.521,68 unidades tras registrar una serie de techos históricos en el año

* El desempleo en Chile llegó al 8,4% en el trimestre móvil a noviembre, informó el martes la agencia estatal INE. El registro fue 0,2 puntos porcentuales mayor al mismo período del año pasado e igual al trimestre previo a octubre, precisó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

* En tanto, el real brasileño se apreciaba un 1,31%, a 5,4969 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,55%, a 161.372,86 puntos

* La tasa de desempleo de Brasil cayó en los tres meses hasta noviembre a su nivel más bajo desde que comenzó la serie actual en 2012, dijo el martes la agencia de estadísticas IBGE, a pesar de las altas tasas de interés en la mayor economía de América Latina

* El peso mexicano subía un 0,23% a 17,9230 unidades, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba a un 0,18% a 65.228,36 unidades y se alejaba de su récord máximo de 65.882 puntos que anotó la semana pasada

* En Argentina, el peso interbancario caía un 0,31% a 1.462 unidades por dólar pasado el mediodía local (1510 GMT) y los negocios a futuro mostraban valores referenciales de 1.502 unidades para la liquidación a enero

* Operadores estimaron que en la víspera el Tesoro habría intervenido en el mercado cambiario para abastecer una fuerte demanda de divisas por dolarizaciones de carteras de fin de año

* El mercado bursátil operaba con un alza del 0,3%, con lo que acumula en el año una mejora del 23% en su índice líder S&P Merval

* "El retorno del soberano al mercado de crédito internacional debería ser propulsor de un alza en las acciones", dijo Portfolio Personal inversiones

* El peso colombiano, en tanto, cedía un 0,49% a 3.773 unidades por dólar en la última sesión de operaciones del año, en medio de la incertidumbre de los agentes luego de que el lunes en la noche el presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 22,7% en el salario mínimo que regirá para el próximo año, muy por encima de cualquier estimación

* En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 1,26% a 2.081,95 puntos

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,12% a 3,362/3,364 unidades por dólar y mejoraba un 11,8% en lo que va del año antes de una jornada reducida por la víspera del año nuevo. Por su parte, la Bolsa de Lima sumaba un 0,67% a 1.138,16 puntos

* Los mercados de Argentina, Chile y Colombia permanecerán cerrados hasta el viernes 2 de enero cuando retomarán su actividad normal.