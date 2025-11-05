Mercados A. Latina: monedas suben pese a leve avance global del dólar tras cifras del empleo en EE. UU.

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 5 nov (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el miércoles, a pesar de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras la divulgación de datos en Estados Unidos que mostraron un importante repunte en el empleo privado en octubre.

* Las nóminas privadas estadounidenses repuntaron con fuerza en octubre, mostró el miércoles el informe de empleo ADP. El empleo privado aumentó en 42.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un descenso revisado al alza de 29.000 en septiembre.

* Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un repunte del empleo privado de 28.000 puestos de trabajo tras la caída de 32.000 previamente informada para septiembre.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis grandes monedas, subía alrededor de un 0,2% y se mantenía por sobre los 100 puntos que marcó en la víspera.

* El peso mexicano cotizaba en 18,6343 por dólar, con una ganancia de un 0,16% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando se debilitó cerca de un 1%.

* "Prevemos que la recuperación continúe", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis. "La resistencia que tendrá que romper para fortalecer la apreciación está ubicada en 18.60. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,64%, a 62.788,62 unidades, después de cuatro sesiones de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada repuntó con fuerza en octubre.

* El real brasileño se apreciaba un 0,49%, a 5,3704 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,27%, a 151.091,81 puntos y anotaba nuevos máximos históricos intradiarios.

* En Argentina, el peso en la plaza mayorista de cambios se apreciaba un 0,83% a 1.448 por dólar, en el medio de la banda de flotación de la fecha de 933,63 unidades para la compra y 1.498,5 para la venta por parte del banco central (BCRA).

* El apoyo estadounidense con un 'swap' por 20.000 millones de dólares y tratativas para acordar un fondo de rescate de bancos por otros 20.000 millones, tranquilizó a los inversores que buscaban coberturas en divisas.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 2% tras los primeros negocios (1405 GMT), luego de caer un leve 0,3% en la víspera por toma de utilidades y tras dispararse un 69,31% en octubre como respuesta al resultado de los comicios legislativos del domingo 26.

* El peso chileno subía un 0,13%, a 946,00/946,30 por dólar.

En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, se recuperaba un 0,46%, a 9.365,80 puntos tras caer un 2% el martes.

El peso colombiano se recuperaba un 0,49% a 3.839 unidades por dólar, tras el descenso del día anterior y se acercaba a nuevos máximos de 19 meses; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se valorizaba un 1,58% a un nuevo máximo récord de 2.018,42 puntos.

"La tasa de cambio local se mantiene estable dentro del rango de cotización lateral operado desde septiembre, mientras la convivencia de fundamentales mixtos limita la direccionalidad y volatilidad de la moneda local", indicó en una nota la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

La moneda peruana, el sol, operaba en niveles equilibrados a 3,378/3,384 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,52% a 977,80 puntos.

Perú cerrará el 2025 con una expansión económica del 3,5%, mayor al 3,3% del año pasado, dijo el martes el presidente del país José Jerí ante un foro empresarial, en el que prometió entregar las cuentas fiscales en orden al próximo gobierno en el 2026.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)