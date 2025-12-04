MERCADOS A. LATINA - Monedas suben por expectativas de recortes de tasas de interés de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el jueves, en medio de la estabilidad global del dólar y expectativas de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, reforzadas por débiles datos del empleo dados a conocer en la víspera.

* Las nóminas privadas de Estados Unidos cayeron en 32.000 en noviembre, la caída más pronunciada en más de dos años y medio, mostró el informe ADP del miércoles, aunque los despidos aún bajos indican que la disminución puede exagerar la debilidad del mercado laboral.

* Sin embargo, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó el jueves que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de ayuda por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo en más de tres años, sin mostrar aún señales de un deterioro de las condiciones del mercado laboral.

* Según la herramienta FedWatch de la CME, los mercados asignan un 89% de probabilidades a un recorte de tasas la próxima semana, mientras que las principales casas de bolsa también esperan una relajación en la reunión del 9 y 10 de diciembre.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, registraba sólo leves variaciones y sin tendencia definida, tras borrar sus pérdidas previas luego de conocerse el dato de las solicitudes de ayuda por desempleo.

* El peso mexicano cotizaba en 18,2607 por dólar, con una ganancia del 0,11% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, siguiendo un patrón de pocos movimientos de los últimos días y en medio de una estabilidad del dólar a nivel externo.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, revertía ligeras alzas previas y descendía un 0,12% a 63.524,06 puntos, mientras los inversores analizaban los datos del sector laboral estadounidense en búsqueda de pistas sobre la senda de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

* El real brasileño se apreciaba un 0,31%, a 5,2912 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,41%, a un máximo histórico intradía de 164.054,11 puntos.

* La economía de Brasil se desaceleró más de lo esperado en el tercer trimestre, mostraron el jueves datos oficiales, ya que una lectura débil de los servicios se sumó a las señales de enfriamiento de la actividad en medio de altas tasas de interés, lo que, según analistas daba espacio para futuros recortes del costo del crédito.

* En Argentina, el peso mayorista perdía apenas un 0,1% a 1.455 por dólar, lejos de la punta vendedora de la banda de flotación del banco central (BCRA) fijada en 1.512,99 unidades para la fecha.

* El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en la víspera que hay ofrecimiento de bancos para recibir hasta unos 7.000 millones de dólares, frente al compromiso de cancelar deuda a inicio de enero por 4.500 millones de dólares.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires ganaba un 1% a 3.161.800,22 puntos, acercándose a su máximo histórico de 3.181.450,09 anotado el pasado 3 de noviembre.

* Contra una ligera retracción del riesgo país, analistas esperan que Argentina retome el crédito externo interrumpido varios años atrás por repetitivas crisis.

* El peso chileno subía un 0,17%, a 917,20/917,50 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, sumaba un 0,20%, a 10.196,13 puntos.

* El peso colombiano se apreciaba un 0,29% a 3.750 unidades por dólar, en su tercera sesión de ganancias; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP ganaba un 0,10% a 2.107,78 puntos.

* La moneda peruana, el sol, mejoraba un 0,15% a 3,356/3,358 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima avanzaba un leve 0,08% a 1.023,89 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Manuel Farías)