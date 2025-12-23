MERCADOS A. LATINA - Monedas suben por la debilidad del dólar en una semana de menos liquidez

( )

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 23 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el martes, en una jornada de nuevo descenso del dólar en los mercados internacionales, con los inversores atentos a datos económicos locales y de Estados Unidos, durante una semana más corta y con menor liquidez por las fiestas de Navidad.

* El dólar, sin embargo, redujo sus pérdidas tras datos del Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos más sólidos de lo esperado. El PIB aumentó a una tasa anualizada del 4,3% el pasado trimestre, informó el martes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación inicial para el tercer trimestre, mientras los economistas encuestados por Reuters estimaban que el PIB crecería un 3,3%.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de seis divisas pares, descendía un 0,14%, tras haber caído más temprano más de un 0,3%.

* "El dólar global inicia la jornada aún en un entorno de debilidad estructural, condicionado por expectativas de desaceleración en Estados Unidos y una Fed con menor urgencia de endurecer su postura", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* El peso mexicano subía un 0,24%, a 17,9365 unidades por dólar, apuntalado también tras un reporte local de inflación que reforzó las perspectivas de que el banco central local hará una pausa en su ciclo de recortes a la tasa clave de interés. * El índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3,72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4,34%, aun así, continuó por sobre el objetivo permanente de Banco de México de un 3% +/- un punto porcentual.

* En la bolsa, en tanto, el índice S&P/BMV IPC ganaba un 0,44%, a 65.065,56 puntos.

* El real brasileño ganaba un 0,21% a 5,5779 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,76% a 159.347 puntos, tras datos de inflación menores a los esperados.

* Los precios al consumidor en la mayor economía de América Latina subieron un 4,41% en los 12 meses hasta mediados de diciembre, según el IBGE. La cifra se situó por debajo del 4,50% de un mes antes y del 4,43% previsto por economistas en un sondeo de Reuters.

* El peso colombiano, en tanto, se apreciaba un 0,45% a 3.768 unidades por dólar, en su cuarta sesión de ganancias; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP cedía un 0,05% a 2.055,53 puntos.

* "El peso colombiano enfrenta fuerzas contrapuestas: por un lado, el trasfondo externo sigue siendo relativamente favorable para monedas emergentes de alto carry trade; por otro, en el frente local, la declaración del Estado de Emergencia Económica y Social introduce un nuevo foco de atención sobre la estrategia fiscal y el uso de facultades extraordinarias del Gobierno", aseguró Acciones y Valores.

* El peso chileno subía un 0,47%, a 906,20/906,50 unidades por dólar, cotizando en máximos desde inicios de octubre del año pasado, apoyado en un fuerte avance en los precios del cobre, el mayor envío del país.

* En tanto, el referencial de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajaba un leve 0,05%, a 10.377,84 puntos, pero se mantenía a la vista de sus máximos históricos.

* El peso mayorista argentino se apreciaba un ligero 0,07%, a 1.451 por dólar, al tiempo que el índice accionario líder S&P Merval cotizaba estable, tras anotar el viernes pasado su récord máximo intradiario.

* Los inversores permanecen atentos al impacto que tendrá la nueva banda de flotación cambiaria que entrará en vigencia desde enero al ritmo de la inflación mensual.

* El mercado monetario en Argentina permanecerá cerrado el miércoles y jueves, mientras que la bolsa tendrá horario reducido el miércoles y cerrará el jueves.

* La moneda peruana, el sol, se negociaba sin cambios en 3,366/3,368 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima subía un 0,38%, a 1.125,80 puntos. (Reporte de Manuel Farías; reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por)