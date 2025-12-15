MERCADOS A. LATINA - Monedas suben por retroceso global del dólar y a la espera de datos de EEUU

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 15 dic (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina subían el lunes, favorecidas por un retroceso global del dólar en medio de expectativas de nuevos recortes de tasas de interés, mientras los mercados esperan datos de Estados Unidos, principalmente al informe de nóminas de agrícolas de esta semana.

* La Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos en una votación dividida la semana pasada, y una mayor relajación dependerá del mercado laboral y de los niveles de inflación. Los mercados prevén dos rebajas de tasas en Estados Unidos en 2026 y los inversores estarán atentos a nuevos datos económicos en la primera economía del mundo para obtener más pistas sobre la política monetaria.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,2% y rondaba los mínimos de dos meses alcanzados la semana pasada.

* El peso mexicano se negociaba en 17,9786 unidades, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una apreciación de un 0,15%, apuntando a su quinta jornada de ganancias.

* "Esperamos que la recuperación prevalezca, tras perforar el psicológico de los 18,00. En este sentido, la resistencia que podría enfrentar está ubicado en 17,87", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota para sus clientes.

* La semana estará marcada por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos Banco de México, del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión el jueves.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,83% a un máximo histórico de 65.250,14 puntos.

* El real brasileño se apreciaba un 0,44%, a 5,3948 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escalaba un 0,99%, a 162.377,43 puntos.

* El índice de actividad económica IBC-Br de Brasil cayó un 0,2% en octubre respecto al mes anterior, informó el lunes el banco central, mientras que los economistas encuestados por Reuters esperaban un crecimiento del 0,1%.

* En Argentina, el peso en la plaza interbancaria se mantenía estable a 1.442 unidades por dólar, lo que refleja la tranquilidad del mercado y la poca presión tomadora de divisas por coberturas de fin de año.

* "El mercado se debate entre seguir con el actual esquema de bandas o tener más flexibilidad para acumular reservas, a cambio de una desinflación más gradual", dijo Roberto Geretto de Adcap.

* "Sin embargo, ambas posturas concuerdan que las actuales tasas reales negativas no ayudan ni a la inflación ni a las reservas. Quedará por verse si pasada la exigente licitación de diciembre el BCRA mantiene tasas o no", agregó.

* En tanto, el índice bursátil Merval ganaba un 0,7%, luego de perder un 2,2% la semana pasada por ajustes de posiciones.

* El peso chileno bajaba un 0,08%, a 910,50/910,80 por dólar, mientras que el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 0,42%, a 10.354,44 unidades, luego subir en la apertura como reacción al balotaje de la elección presidencial del domingo.

* El candidato de extrema derecha José Antonio Kast se convirtió en el nuevo presidente de Chile, luego de una campaña centrada en temas como la inmigración y la criminalidad, tras superar ampliamente a la oficialista Jeannette Jara.

* El peso colombiano subía un 0,03%, a 3.802,94 unidades por dólar, mientras que el índice Colcap de la bolsa de comercio bajaba un 0,05% a 2.107,65 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se negociaba estable a 3,369/3,370 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,28% a 1.073,70 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)