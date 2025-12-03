MERCADOS A. LATINA - Monedas suben tras dato de empleo en EE. UU. que refuerza expectativas de baja de tasas de la Fed

Por Froilán Romero

SANTIAGO, 3 dic (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el miércoles en medio de un retroceso global del dólar, tras un esperado dato del empleo en Estados Unidos que estuvo muy por debajo de lo esperado y reforzó las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de diciembre.

* Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos se redujeron en 32.000 en noviembre, por debajo de lo previsto, según un reporte del procesador de nóminas ADP publicado el miércoles, mientras que economistas encuestados por Reuters estimaban en promedio un incremento de 10.000.

* La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicará el informe de empleo de noviembre el 16 de diciembre. El informe, previsto inicialmente para el 5 de diciembre, se retrasó por el reciente paralización parcial del Gobierno e incluirá las nóminas no agrícolas de octubre.

* Los datos económicos más débiles de Estados Unidos y las señales de un sesgo acomodaticio de los funcionarios de la Fed han reforzado las expectativas de un recorte de tasas en la reunión del banco central del 9-10 de diciembre, con los corredores, incluyendo BofA y J.P. Morgan, proyectando un ajuste expansivo de la política monetaria.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,3%.

* El peso mexicano cotizaba a 18,2513 unidades por dólar, con una ganancia del 0,13% frente al precio de referencia de LSEG del martes, en medio de un descenso del dólar en los mercados externos ante las apuestas a recortes de tasas por parte de la Reserva Federal.

* "Hoy, el peso se favorece por la debilidad del dólar y un resultado mejor al esperado por parte de las cifras de inversión fija bruta local", dijo la correduría Monex.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,17%, a 63.711,81 puntos, poco después de la apertura.

* El real brasileño se apreciaba un 0,35%, a 5,3082 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,25%, a 161.501,77 puntos.

* El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el miércoles que espera que su homólogo estadounidense, Donald Trump, reduzca aún más los aranceles a los productos brasileños pronto, tras una llamada telefónica entre ambos líderes el martes.

* En Argentina, el peso interbancario mejoraba levemente a 1.454 unidades por dólar, en momentos en que el sistema financiero local busca pesos para cubrir obligaciones propias de fin de año. El mercado se movía dentro de la banda de flotación que rige la operatoria regenteada desde el BCRA.

* Argentina debe enfrentar en el primer mes del 2026 vencimientos de deuda por unos 4.500 millones de dólares, en un momento complejo donde el banco central (BCRA) no logra comprar del mercado una suma significativa de dólares.

* En tanto, el índice bursátil Merval mejoraba un 0,4%, luego de caer levemente en la víspera por selectivas toma de utilidades.

* El peso chileno se fortalecía un 0,61%, a 918,40/918,70 unidades por dólar impulsado, además, por un fuerte avance en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 0,43%, a 10.190,03 unidades.

* Los precios del cobre tocaron máximos históricos el miércoles debido a la debilidad del dólar, la preocupación por la oferta y la menor disponibilidad de metal en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

* El peso colombiano se fortalecía un 0,56% a 3.787 unidades por dólar, en su segunda sesión al alza; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP subía un marginal 0,02% a 2.116,23 puntos.

* "Anticipamos que el peso mantenga la corrección que inició ayer en medio del soporte que brinda el panorama externo por el rápido aumento en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed y por la incertidumbre que genera el posible anuncio anticipado del nuevo presidente del banco central", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores.

* La moneda peruana, el sol, mejoraba un 0,12% a 3,364/3,365 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima subía un 0,68% a 1.022,10 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)