MERCADOS A. LATINA: monedas suben tras datos de empleo positivos en EE. UU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 11 feb (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina se apreciaban el miércoles, en medio de un ligero avance del dólar en los mercados globales tras datos de empleo en Estados Unidos que superaron las expectativas y reafirmaron las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas.

* El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en enero y la tasa de desempleo bajó al 4,3%, lo que supone un indicio de estabilidad en el mercado laboral que podría dar margen a la Fed para mantener las tasas de interés sin cambios durante algún tiempo. * Las nóminas no agrícolas aumentaron en 130.000 puestos el mes pasado, tras un incremento revisado a la baja de 48.000 en diciembre, informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento de 70.000 puestos.

* Tras el reporte del empleo, los operadores de futuros descartaron todas las posibilidades, salvo una de cada cinco, de que la Fed recortara las tasas en abril, frente a las dos de cada cinco que se barajaban antes de conocerse los datos.

* El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis grandes monedas, subía un 0,1% luego de aminorar las ganancias obtenidas tras los datos del empleo.

* El peso mexicano cotizaba en 17,2221 unidades, con una pérdida de un 0,19% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* A nivel local, la actividad industrial de México subió un 0,2% en diciembre contra el mes previo y creció un 2,4 por ciento a tasa interanual, dijo el instituto de estadísticas, INEGI.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,15%, a 71.378,19 unidades.

* El real brasileño se apreciaba un 0,22%, a 5,1798 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 1,60%, a 188.905,28 puntos, tras superar por primera vez las 189.000 unidades.

* En Argentina, el peso interbancario se depreciaba un 0,35% a 1.411 unidades por dólar.

* "Operadores continúan detectando mayor oferta (de dólares) que no encuentra suficiente demanda privada, tal como refleja en algunas ruedas la elevada participación de las compras del BCRA", dijo el economista Gustavo Ber.

* En tanto, el índice bursátil Merval de Buenos Aires perdía un 0,67%.

* El peso chileno subía un 0,18%, a 856,70/857,00 por dólar. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escalaba un 1,32%, a 11.159,57 unidades.

* Un sondeo entre operadores realizado por el Banco Central indicó que el tipo de cambio se ubicaría en 855 pesos por dólar dentro de siete días y en 859 pesos en 28 días hacia adelante. La misma muestra señaló que la entidad recortaría su tasa clave a un 4,25% en su reunión de política monetaria fijada para fines de marzo.

* El peso colombiano se recuperaba un 0,22% a 3.663 unidades por dólar, tras dos sesiones de pérdidas. En la bolsa, en tanto, el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,83% a 2.398,34 puntos. * "El peso colombiano continúa anclado a factores locales", indicó la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* "En particular, el calendario tributario —con el inicio del pago de la primera cuota de renta de grandes contribuyentes en febrero— introduce un componente relevante de flujos corporativos que históricamente tiende a generar demanda puntual de pesos y oferta de dólares".

* "No obstante, esta presión bajista potencial convive con la persistente demanda estructural de divisas y con un entorno político interno que mantiene primas idiosincráticas activas", agregó.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06% a 3,355/3,356 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 1,18% a 1.441,91 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)