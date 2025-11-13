MERCADOS A. LATINA - Monedas suben tras fin de histórico cierre Gobierno EE. UU.

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 13 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina subían el jueves, respaldadas en un descenso del dólar a nivel externo luego del fin del cierre de Gobierno de Estados Unidos.

* El gobierno federal de Estados Unidos volverá a la actividad el jueves, después de que el cierre más largo de la historia del país paralizó el tráfico aéreo, cortó la asistencia alimentaria a los estadounidenses de bajos ingresos y dejó a más de un millón de trabajadores sin cobrar durante más de un mes.

* Pero las profundas divisiones políticas que provocaron el cierre de 43 días siguen sin resolverse.

* "Se espera que el prolongado cierre (...) tenga un impacto negativo en la actividad económica del país", dijo Banco Base. "Al inicio del cierre, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que un paro gubernamental de seis semanas reduciría el PIB del cuarto trimestre en 1,5 puntos porcentuales.

* "Aunque se prevé un rebote parcial de 0,75 puntos porcentuales en el año siguiente, siendo impulsado por la reactivación de los programas federales y el pago a los empleados, el impacto neto sobre el crecimiento sería negativo".

* Un número cada vez mayor de autoridades de la Reserva Federal está mostrando reticencia a una mayor relajación monetaria, citando las preocupaciones sobre la inflación y los signos de relativa estabilidad en el mercado laboral tras dos recortes de tasas de interés este año.

* El dólar cedía un 0,27% medido en la canasta frente a seis monedas pares.

* El peso mexicano subía un 0,11%, a 18,265 unidades por dólar, en su quinta jornada seguida al alza, al tiempo que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 0,57%, a 63.552,2 puntos.

* "Hoy, el peso es favorecido por el retroceso del dólar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden para finalizar con el cierre temporal del Gobierno, lo que impulsó a una tercera parte de las divisas de economía emergentes", dijo la correduría Monex.

* El peso chileno subía un 0,53%, a 925,00/925,30 unidades por dólar, en máximos desde inicios de julio de este año, apoyado en un avance en los precios del cobre, el mayor envío del país.

* En la bolsa de comercio de Santiago, el referencial IPSA operaba estable en 9.894,94 puntos, tras cerrar en la víspera en máximos históricos.

* El Banco Central chileno dijo el jueves que la única opción plausible en su reunión de política monetaria de fines de octubre era mantener la tasa de interés de referencia sin cambios en 4,75% a la espera de nueva información sobre la trayectoria de la inflación.

* El peso colombiano se apreciaba un 0,57% a 3.685 unidades por dólar, su nivel más fuerte en cuatro años y medio y con lo que acumulaba siete sesiones de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP retrocedía un 0,31% a 2.074,33 puntos.

* El real brasileño subía un ligero 0,08% a 5,288 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa operaba estable a 157.629 puntos, en medio de las repercusiones de resultados corporativos.

* El peso argentino mayorista cedía un leve 0,21% a 1.415 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaban a 1.461,5 para la liquidación a fin de año.

* El ministro de Economía Luis Caputo dijo en una conferencia en la Unión Industrial Argentina (UIA) que mantendrá el esquema de flotación administrada del peso entre bandas y señaló que "las bandas están bien calibradas, especialmente la banda superior".

* El referencial bursátil S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires revertía un alza inicial y caía un 0,29%.

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,30% a 3,359/3,360 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,19% a 999,92 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires Editado por Javier Leira)