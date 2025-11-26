MERCADOS A. LATINA - Monedas y acciones siguen subiendo por las expectativas de baja de tasas en EE. UU.

Por Javier López de Lérida

SANTIAGO, 26 nov (Reuters) - Las monedas y las acciones latinoamericanas volvían a beneficiarse el miércoles de las expectativas de que la Reserva Federal recorte otra vez su tasa de referencia en su reunión de diciembre, lo que ponía más presión sobre el dólar, que se había debilitado en los mercados internacionales en las tres sesiones anteriores.

* Los inversores encontraron un nuevo respaldo en los datos del martes, que mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado y que la confianza de los consumidores se debilitó, lo que refuerza las expectativas de que la Fed seguirá abaratando los costos de endeudamiento. Un dato atrasado de subsidios de desempleo mejor de lo esperado no cambió las perspectivas.

* Las tasas de interés más bajas en Estados Unidos mejoran el atractivo de los activos y monedas de los mercados emergentes, que en general ofrecen rendimientos nominalmente más altos, además tienden a fortalecer la demanda del mayor importador del mundo.

* Los operadores aumentaban sus apuestas a una baja de tasas de la Fed el próximo mes, con una probabilidad implícita del 85% de un recorte de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* El índice dólar bajaba y se debilitaba más frente a otras muy vinculadas a las materias primas como el rand sudafricano, el dólar australiano y el neozelandés.

* El real brasileño ganaba 0,15%, a 5,3730 por dólar, apoyado por expectativas de que las tasas de interés locales comiencen a bajar el próximo año desde sus máximos históricos. La inflación anual de Brasil volvió a situarse dentro del rango objetivo del banco central a principios de noviembre, según datos oficiales publicados el miércoles, por la primera vez desde mediados de enero.

* El índice Bovespa se empinaba un 1,22%, a 157.769 puntos. Analistas esperan que la subida de las acciones brasileñas se prolongue al próximo año, según un sondeo de Reuters.

* El peso mexicano subía un 0,21%, a 18,3501 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, ganaba un 0,11%, a 63.283,74 puntos, minutos después de la apertura, y tras acumular un avance de más del 2% en las últimas dos jornadas.

* El peso argentino cotizaba estable en 1.447 unidades por dólar en una jornada dominada por una licitación de deuda del Tesoro. El S&P Merval, el principal índice local, bajaba un 0,20%, tras haber ganado un 3,77% en la jornada anterior.

* El peso colombiano avanzaba un 0,47%, a 3.794 unidades por dólar; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,40%, a 2.042,47 puntos.

* El peso chileno subía un 0,38%, a 931,30/931,60 unidades por dólar, favorecido por un nuevo repunte en los precios del cobre, la mayor exportación del país. Asimismo, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA avanzaba un 0,24%, a 9.973,90 puntos y se encaminaba a cerrar la jornada en un nuevo máximo histórico.

* La moneda peruana, el sol, subía un 0,12%, a 3,368/3,369 unidades por dólar, mientras que la Bolsa de Lima avanzaba un 0,43%, a 980,05 puntos.

(Contribución de Nelson Bocanegra en Bogotá, Manuel Farías en Santiago, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Juana Casas)