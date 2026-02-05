MERCADOS A. LATINA: monedas y bolsas retroceden en conjunto con las materias primas

(.)

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 5 feb (Reuters) - Las principales monedas y bolsas de valores de América Latina anotaban pérdidas el jueves en conjunto, con un retroceso en los precios de las materias primas producto de una amplia venta masiva tras un alivio de las tensiones geopolíticas a nivel mundial que redujo el apetito por los activos tangibles.

* Las materias primas se unieron a otros mercados financieros, como el de valores, en una caída vertiginosa, al desaparecer parte del furor especulativo de los mercados, que habían alcanzado máximos históricos.

* Los precios del petróleo retrocedían más de un 1%, aunque se mantenían cerca de máximos de varios meses; a ello se agregaba una fuerte baja en los precios del cobre, del oro y un desplome de la plata.

* En tanto, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos reportó que el número de personas que solicitaron por primera vez ayudas por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, probablemente debido a las tormentas de nieve en gran parte del país, aunque las condiciones del mercado laboral se mantuvieron estables.

* Los datos de las solicitudes no influyen en el informe de empleo de enero, que se debía publicar el viernes pero que fue postergado hasta el próximo miércoles debido al cierre parcial del Gobierno hace unos días.

* El peso mexicano cotizaba en 17,3855 unidades, con una pérdida de un 0,29%, golpeado por una ola de liquidaciones en los mercados globales, en las horas previas a la decisión de política monetaria de Banco de México que se espera ampliamente que interrumpa su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

* El mercado prevé que el banco central mexicano conservaría el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en su actual 7% después de haberlo reducido en un total de 425 puntos básicos desde inicios de 2024.

* "Si Banco de México mantiene la tasa estable, esperamos que el peso encuentre soporte y busque regresar hacia el rango de 17,20 a 17,25, especialmente si el tono del comunicado es restrictivo", opinó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants, en un reporte.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, integrado por las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,26%, a 68.554,44 unidades.

* El real brasileño se depreciaba un 0,17%, a 5,2483 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,62%, a 182.839,47 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista se depreciaba un leve 0,07 a 1.449 por dólar con intervención diaria del banco central (BCRA), entidad que acumula la compra de casi 1.300 millones de dólares en 2026 a favor de sus reservas y en línea al compromiso asumido ante el FMI.

* El organismo crediticio envió al país una representación oficial para hacer una revisión de metas. Una fuente del BCRA se mostró confiada por los resultados actuales.

* La bolsa de Buenos Aires tenía a su índice accionario S&P Merval .MERV con retroceso del 0,37% a las 1340 GMT, luego de ceder un 7,04% en las últimas seis sesiones por la manifiesta duda entre inversores institucionales.

* El peso chileno bajaba un 0,69%, a 865,20/865,50 por dólar, afectado por un retroceso en los precios del cobre, el principal envío del país. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedía un 1,25%, a 11.273,13 unidades.

* El peso colombiano se depreciaba un 0,37% a 3.664,16 unidades por dólar, en su tercera sesión de pérdidas, al tiempo que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa caía un 1,04% a 2.356,18 puntos cerca del cierre.

* El fuerte incremento de la tasa de interés de 100 puntos base que decretó en enero el Banco Central de Colombia es insuficiente para mantener una postura contractiva de la política monetaria, consideró el jueves el gerente del organismo, Leonardo Villar.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,24% a 3,369/3,370 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima perdía un 1,72% a 1.370,01 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Daniela Desantis)