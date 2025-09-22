Mercados: activos argentinos se disparan tras compromiso apoyo EEUU; en México esperan a Banxico

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 22 sep (Reuters) - Los activos argentinos se dispararon el lunes, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que su país está dispuesto a apoyar a Buenos Aires, mientras la moneda y la bolsa en México avanzaron con los inversores a la espera de la reunión de esta semana del banco central.

* Scott Bessent dijo en su cuenta en la red social X el lunes que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" para apoyar a Argentina. "Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro".

* Cualquier medida para ayudar a estabilizar a la moneda argentina sería "grande y contundente", agregó Bessent más tarde.

* El peso argentino mayorista escaló un 4,46%, a 1412 unidades por dólar, de acuerdo a operadores, después de probar la parte alta de un rango de flotación en sesiones anteriores. La moneda en la franja informal avanzó un 3,05% a 1475 por dólar.

El Banco Central aseguró que no intervino en la sesión en la ronda mayorista.

* El referencial S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires se disparó un 7,55% en su cierre provisorio, respaldado por la medida anunciada en la jornada de eliminar impuestos a la exportación de todos los granos hasta fin de octubre, con la idea de lograr una mayor oferta de dólares en momentos de una fuerte tensión cambiaria previo a elecciones de medio término.

* "Llegan noticias positivas y el mercado reacciona en consecuencia, aunque nada te asegura recuperar las pérdidas arrastradas en las última semanas", comentó un asesor corporativo de Bull Market Brokers.

* En otros mercados, el peso mexicano cotizaba en 18,3486 por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación de un 0,22%, luego de tres jornadas consecutivas de pérdidas.

* El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, trepó un 1,3% a 61.993,47 puntos, según datos preliminares de cierre, también después de tres sesiones en declive.

* Los mercados ya giraban su atención a la reunión del Banco Central el jueves, en la que analistas proyectan un recorte de 25 puntos básicos de la tasa de interés referencial.

* "Hoy, el tipo de cambio USD/MXN mantiene una tendencia bajista gracias al debilitamiento del dólar, mientras que los inversores esperan la reunión de política monetaria de Banxico hacia el final de la semana, donde se anticipa ampliamente un recorte de 25pb en la tasa de interés de referencia", dijo Monex Grupo Financiero.

* El real brasileño descendió un 0,33%, a 5,3380 por dólar, en su cuarta baja seguida; al tiempo que el referencial bursátil Bovespa redujo su retroceso mayor al 1% más temprano y cerró con una pérdida del 0,48%, a 145.161 puntos, por una fuerte caída de las acciones del conglomerado Cosan, tras un anuncio de un aumento de capital.

* El ministro de Hacienda de Brasil dijo el lunes que cree que el Banco Central comenzará a recortar las tasas de interés de forma "consistente y sostenible", pero no especificó cuándo espera que comience un ciclo de relajación monetaria.

* El peso chileno cerró las operaciones con un retroceso del 0,27%, en 954,50/954,80 unidades por dólar, en medio del descenso global de la divisa estadounidense que fue contrarrestado por una baja en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, revirtió pérdidas de primera hora y cerró con un alza del 0,8%, en 9116,93 puntos.

* El peso colombiano ganó un 0,47% a 3846 unidades por dólar, y en la Bolsa de Colombia el índice referencial MSCI COLCAP subió un 0,72% a 1871,52 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,11% a 3,501/3,503 unidades por dólar.

Por su parte, la Bolsa de Lima escaló un 1,64%, a 971,76 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago; Nelson Bocanegra en Bogotá; Noé Torres en Ciudad de México; Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires Editado por Javier López de Lérida)