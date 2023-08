Buenos aires (ap) ‚ÄĒ los bonos argentinos se desplomaron el lunes hasta 12% en la apertura de los mercados en nueva york mientras el peso se devaluaba luego del sorpresivo triunfo del ultraderechista javier milei en las primarias en las que fueron elegidos los postulantes para los comicios presidenciales de octubre.

Milei sacudi√≥ el domingo el escenario pol√≠tico argentino al convertirse en el precandidato presidencial m√°s votado luego de aglutinar los votos de los argentinos descontentos con la dirigencia pol√≠tica tradicional que en los √ļltimos a√Īos ha sido incapaz de combatir la inflaci√≥n, la inseguridad y la corrupci√≥n.

Alrededor de las 1400 GMT se conocerá con más detalle la tendencia de la cotización del dólar respecto del peso en el mercado local, donde se espera que el gobierno intervenga para que no se acelere la devaluación de la moneda nacional.

Seg√ļn medios locales, la entidad rectora llevar√≠a el tipo de cambio oficial a 350 pesos por d√≥lar -respecto de los 298 pesos del viernes- y subir√≠a la tasa de inter√©s de referencia 21 puntos hasta el 118% anual para evitar que ante la volatilidad los argentinos se refugien en en el d√≥lar para no perder poder adquisitivo.

La exministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la ganadora de la interna de la coalición opositora Juntos por el Cambio, mientras que el gobernante peronismo se ubicó en tercer lugar con el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato.

Jorge Arias, de la consultora Polilat, vaticinó un escenario económico volátil y sumamente problemático hasta las elecciones del 22 de octubre a partir del triunfo de Milei que propone dolarizar la economía para combatir la crónica inflación en momentos en que el Banco Central sufre una merma de sus reservas de divisas.

‚ÄúLos mercados van a ser fuertemente especulativos, m√°s a√ļn de lo que ya ven√≠an, con un Banco Central y una econom√≠a bastante maltrechos, por lo que no hay muchas posibilidades de fuego en un escenario que va a estar absolutamente dependiente de cualquier rumor y operaci√≥n con un pu√Īado de d√≥lares, porque √©sta es la mayor debilidad que tiene hoy la econom√≠a‚ÄĚ, dijo Arias a The Associated Press.

El analista dijo que Massa ‚Äútendr√° que hacer valer todas las calidades de mago, tanto como candidato como ministro de Econom√≠a... para generar acciones que puedan domar la situaci√≥n‚ÄĚ.

Milei tambi√©n propone cerrar el Banco Central para evitar que siga emitiendo pesos y acelere la inflaci√≥n -la √ļltima medici√≥n de junio dio un 115% interanual- que arroj√≥ al 40% de la poblaci√≥n a la pobreza.

El candidato está a favor de la libre portación de armas y de la venta de órganos y en contra del aborto. Afirma que el cambio climático es una mentira y es admirador de los expresidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro y Donald Trump, respectivamente.