Mercados a.latina-caen a media jornada en medio de repunte global del dólar

(Actualiza valores) Por Froilan Romero SANTIAGO, 30 jul (Reuters) - Las monedas y bolsas de valores de América Latina extendían sus pérdidas a media jornada del viernes, en medio de un repunte global del dólar y una ligera caída de las acciones mundiales que, igualmente, se encaminaban a hilar su sexto mes consecutivo de ganancias. * El dólar se apreciaba el viernes, ya que datos económicos positivos ayudaron a revertir algunas de las pérdidas de inicios de la semana, cuando los comentarios más inclinados al relajamiento monetario del presidente de la Reserva Federal pusieron freno a una racha alcista de un mes del billete verde. * La tendencia bajista del dólar comenzó después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, reiteró la política ultraexpansiva del banco central tras una reunión esta semana y dijo que los aumentos de tasas de interés estaban "muy lejos", ya que el mercado laboral estadounidense aún tenía "algo de terreno que recorrer". * "Si bien el dólar sufrió un notable revés esta semana, el reporte de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos que se publicará la próxima semana podrían tener impacto positivo en la moneda", dijo Joe Manimbo, analista senior de mercado de Western Union Business Solutions en Washington. * El índice dólar, que mide al billete verde ante una canasta de seis monedas principales, repuntaba alrededor de un 0,25%. * La moneda peruana, el sol, seguía al frente de las pérdidas y bajaba un 3,28%, a 4,053/4,057 unidades por dólar, después que el presidente Pedro Castillo nombró primer ministro a un miembro de su partido marxista y no juramentó a un ministro de Economía y Finanzas, lo que generó incertidumbre acerca de la dirección de la política y la economía. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima perdía un 4,96%, a 473,69 unidades. * "Probablemente sea demasiado pronto para sacar conclusiones, pero la táctica inicial no es positiva", dijo Sailesh Lad de Axa Investment Managers. "Creemos que va a haber volatilidad, pero no creo que haya entrado el pánico ni que estemos en la etapa en la que (los inversores) necesitan salir del país", refirió. * El peso mexicano cotizaba en 19,8525 unidades por dólar, con una baja del 0,07% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, aunque más temprano llegó a depreciarse un 0,35%. En las últimas ocho sesiones, el peso acumula una ganancia del 1,53%. * "Es esperado que el mercado haga una pausa e incluso podría observarse una corrección", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de la firma local Banco Base. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,11%, a 51.060,01 puntos. La bolsa subió el jueves hasta 51.856,8 unidades, su nuevo mejor nivel. * El real brasileño se depreciaba un 1,17% a 5,1408 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa caía un 1,6% a 123.662,56 unidades. * En Argentina, el peso bajaba un 0,07% a 92,72 unidades por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires perdía un 1,32%, a 66.422,87 puntos, al ritmo impuesto por la tendencia de acciones energéticas y financieras. * "Los 67.000 puntos de Merval podrían actuar como resistencia", estimó un analista. * El peso chileno bajaba un 0,43% a 761,50/761,80 unidades por dólar, afectado por un retroceso en el precio del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cedía ganancias iniciales y perdía un 0,41%, a 4.236,48 unidades. * El peso colombiano cambió su tendencia y bajaba un 0,58% a 3.870 unidades por dólar, al tiempo que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, perdía un 0,45% a 1.240,21 puntos. Cotizaciones a las 1624 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.295,41 2,14 0,28 emergentes MSCI América Latina 2.611,73 1,46 6,52 Bovespa Brasil 123.772,63 -1,51 3,9955 IPC México 51.035,98 -1,16 15,81 Argentina MerVal 66.359,63 -1,42 118,94 COLCAP Colombia 1.240,21 -0,45 ∞ IPSA Chile 4.230,87 -0,54 -17,12 Selectivo Perú 472,52 -5,19 -7,77 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1443 -3,39 0,96 Peso Mexicano 19,8480 0,50 0,24 Peso chileno 761,2 -3,81 -6,69 Peso colombiano 3.868,84 -3,11 -11,45 Sol peruano 4,0554 -4,94 -10,86 Peso argentino 96,65 -1,03 -13,12 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)

