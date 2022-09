Mercados a.latina-cierran con alzas tras pérdidas del día anterior, pero la recuperación es débil

(Actualiza con cierres) Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 27 sep (Reuters) - La mayoría de mercados de monedas y acciones de América Latina cerraron el martes con alzas, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, aprovechando una transitoria baja del dólar y un alza del petróleo, pero los agentes no son optimistas sobre la tendencia para los próximos días. * El crudo -importante generador de divisas de los países de la región-, subió en torno al 2% en la sesión, desde un mínimo de nueve meses del día previo, apoyado por las restricciones de la oferta en el golfo de México como precaución ante el huracán Ian y por el ligero debilitamiento del billete verde. * "Los operadores de divisas encuentran que los mercados desarrollados son más difíciles de navegar que sus contrapartes emergentes", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá. * No obstante, los inversores no son optimistas sobre la tendencia para los próximos días, teniendo en cuenta que no han cambiado los factores relacionados con la alta inflación, la política monetaria restrictiva global y los vientos de recesión. * Más temprano, el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que las rápidas alzas de las tasas de interés en Estados Unidos han aumentado el riesgo de una recesión, pero es probable que sea causada por un impacto externo y no por el colapso de una economía estadounidense que sigue siendo resistente. * El peso chileno revirtió parte de sus fuertes pérdidas de la víspera y cerró con un avance del 1,12%, a 981,20/981,50 unidades por dólar, al tiempo que el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA concluyó con un alza marginal del 0,04%, a 5.180,72 puntos. * El peso mexicano se apreció un 0,22% a 20,3508 unidades por dólar y el índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.44% a 45,006.11 puntos, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas que lo llevaron a registrar en la víspera su menor nivel de cierre desde marzo de 2021. * En Brasil, el real subió un 0,15% a 5,3814 unidades por dólar; mientras que el índice de acciones Bovespa finalizó con baja de un 0,68% a 108.376,35 puntos. * La moneda peruana, el sol, borró alzas iniciales y terminó con pérdida de un 0,23% a 3,946/3,950 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima subía un 0,57%, a 492,69 puntos. * En contraste, el peso colombiano se depreció un 0,27% a 4.554 unidades por dólar en su tercer sesión a la baja; en tanto que el índice referencial MSCI COLCAP de la bolsa escaló un 0,99% a 1.123,82 puntos. * En Argentina, el peso se depreció un 0,2%, a 146,56/146,57 por dólar; mientras que el índice argentino líder S&P Merval perdió un 1,93% con un cierre provisorio de 135.472,73 puntos, luego de arrastrar una caída del 7,58% entre viernes y lunes. Cotizaciones a las 2048 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados emergentes 888,58 -27,96 -1,91 MSCI América Latina 2.044,06 -2,4 -3,66 Bovespa Brasil 108.376,35 3,3904 -0,68 IPC México 45.006,11 -15,52 0,44 Argentina MerVal 135.472,73 62,24 -1,937 COLCAP Colombia 1.123,81 -20,30 0,99 IPSA Chile 5.180,64 20,26 0,04 Selectivo Perú 492,49 -3,88 0,52 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,3823 3,5 -3,69 Peso Mexicano 20,3718 0,59 -1,16 Peso chileno 983,2 -13,48 -8,98 Peso colombiano 4.548,13 -10,64 -2,92 Sol peruano 3,9350 +0,88 -2,59 Peso argentino 146,56 -29,93 -5,34 -10,64 (Reporte de Nelson Bocanegra, Reporte adicional de Froilán Romero y Vicente Valdivia en Santiago, Editado por Aida Peláez-Fernández)