Mercados a.latina-cierran dispares tras alzas de tasas de interés en estados unidos

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 22 sep (Reuters) - Los mercados de América Latina mostraron un desempeño dispar el jueves, un día después que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió las tasas de interés en línea con las expectativas del mercado. * La Reserva Federal anunció un tercer aumento consecutivo de la tasa de interés de tres cuartos de punto porcentual el miércoles, y señaló una alta probabilidad de al menos una subida más del mismo tamaño este año, con el jefe del banco central prometiendo que las autoridades no se rendirían en su batalla por contener la inflación. * El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que los funcionarios del organismo están "firmemente decididos" a reducir la inflación desde los niveles más altos en cuatro décadas y "seguirán haciéndolo hasta que el trabajo esté terminado", un proceso que, repitió, no vendrá sin dolor. * El índice dólar, que compara a la divisa frente a una canasta de seis monedas, redujo fuertes pérdidas iniciales y cotizaba cerca del cierre con una caída de apenas un 0,18%. * El peso mexicano cotizaba en 19,9275 por dólar, con una ganancia del 0,38% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles, mientras los inversores asimilaban la decisión y el mensaje en tono poco esperanzador de la Reserva Federal. * "No se descarta que el peso mexicano pueda apreciarse un poco más mientras se acerca la decisión de Banco de México," dijo Banco Base en una nota. * En México, el índice de precios al consumidor aumentó un 0,41%, más del 0,36% que esperaban analistas contactados por Reuters. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 1,42%, a 46.324,92 unidades, continuando con las pérdidas de la víspera. * El real brasileño se apreció un 1,12%, a 5,1157 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subió un 2,02%, a 114.200,80 puntos, superando los 114.000 puntos por primera vez desde abril, beneficiado por el avance de los precios de las materias primas en el exterior y por la decisión del Banco Central local de interrumpir su agresivo ciclo de alzas de tasas de interés. * El Banco Central de Brasil dejó el miércoles sin cambios su tasa de interés Selic en un 13,75%, interrumpiendo el ciclo de endurecimiento monetario más agresivo desde el inicio del régimen de metas de inflación de 1999 y con una resolución que dividió al comité de autoridades del Copom. * En Argentina, el peso bajó un 0,19, a 145,15/145,17 por dólar, una depreciación regulada por el banco central, mientras que el índice bursátil Merval ganó un 1,7%, a 149.480,84 unidades, apoyado en las empresas energéticas. * El mayor sindicato petrolero de Argentina informó que lanzó una huelga el jueves por tiempo indeterminado tras una explosión en una refinería en la provincia patagónica de Neuquén que causó tres muertos. * El peso chileno retrocedió un 0,57%, a 942,20/942,50 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, bajó un 1,26%, a 5.301,66 unidades. * "Esta depreciación se da en un contexto de importantes ajustes al alza de las tasas de interés en Estados Unidos y una moderación del alza en el precio del cobre", dijo Hernán Campos, gerente de inversiones de Aurea Group. * El peso colombiano finalizó la sesión con ganancia de un 0,97% a 4.365,10 unidades por dólar y el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa capitalina subió un 0,32% a 1.201,61 puntos. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,66%, a 3,884/3,884 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cayó un 0,65%, a 508,93 puntos. Cotizaciones a las 2048 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados emergentes 932,08 -24,44 -1,49 MSCI América Latina 2.180,14 4,1 -0,65 Bovespa Brasil 114.070,48 8,8226 1,91 IPC México 46.324,92 -13,04 -1,42 Argentina MerVal 149.480,84 79,02 1,701 COLCAP Colombia 1.201,61 -14,78 0,32 IPSA Chile 5.303,06 23,10 -1,23 Selectivo Perú 508,93 -0,67 -0,65 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1114 8,97 1,39 Peso Mexicano 19,9400 2,75 0,95 Peso chileno 943,9 -9,81 -5,12 Peso colombiano 4.359,81 -6,76 1,28 Sol peruano 3,8729 +2,52 -1,00 Peso argentino 145,17 -29,26 -4,44 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires y Vicente Valdivia)