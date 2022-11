Mercados a.latina-cierran dispares tras recortar fuertes pérdidas iniciales por alzas de tasas en eeuu

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 3 nov (Reuters) - Los mercados de valores de América Latina anotaron un cierre mixto el jueves, tras recortar fuertes pérdidas de primera hora, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) subió las tasas de interés 75 puntos básicos y dejó la puerta abierta a más aumentos, lo que dio un fuerte impulso al dólar en los mercados internacionales. * La Reserva Federal elevó las tasas de interés tres cuartos de punto porcentual en su lucha contra la peor inflación en 40 años, pero señaló que las alzas futuras de los costos de los préstamos se realizarán en pasos más pequeños, para valorar el "endurecimiento acumulado de la política monetaria". * El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que el cambio de ritmo podría llegar tan pronto como en la próxima reunión del banco central en diciembre, pero también advirtió de que sigue existiendo una gran incertidumbre sobre el nivel de las tasas de interés y que podrían terminar siendo más altos de lo que se había estimado en septiembre. * El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, escaló alrededor de un 0,8%, mientras que los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años tocaron su nivel más alto desde 2007 producto del anuncio de la Fed. * El peso mexicano cotizaba en 19,6439 por dólar casi al final de los negocios, con una leve apreciación del 0,03% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles, cuando llegó a fortalecerse brevemente hasta 19.4990 unidades, un nivel no visto desde el 6 de junio. * "La estabilidad del tipo de cambio se debe a la expectativa de que el Banco de México seguirá subiendo la tasa de interés al menos al mismo ritmo que la Reserva Federal, buscando mantener una postura monetaria relativa estable", dijo la firma local Banco Base en una nota de análisis. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 1,28%, a 50.215,87 unidades, después de tres jornadas consecutivas de ganancias que lo llevaron a su máximo desde junio. * El real brasileño se apreciaba al cierre un 0,53%, a 5,1165 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo perdió un leve 0,03%, a 116.896,36 unidades. * El Banco Central de Brasil destacó su creciente preocupación por los efectos de la menor actividad económica sobre los riesgos crediticios en el país, señalando un alza "relevante" este año para los que financian a las familias. * En Argentina, el peso bajó un 0,21%, a 157,92/157,93 por dólar, en una depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval subió un 0,77%, a 150.451,02 unidades, dos días después de alcanzar su máximo histórico intradiario en las 154.031,5 unidades y así superar la línea de los 500 dólares como atractivo. * El peso chileno bajó un 0,56%, a 946,80/947,10 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, retrocedió un 0,23%, a 5.182,61 puntos. * El peso colombiano COP=STFX marcó un nuevo mínimo cierre histórico de 5.070 unidades por dólar, presionado por la tendencia global y una frágil confianza local sobre las políticas macroeconómicas del recientemente posesionado Gobierno de Gustavo Petro. * La divisa terminó con baja de un 1,34%, pero alcanzó a desplomarse hasta las 5.118 unidades durante la sesión. En la bolsa, el índice accionario MSCI COLCAP cayó un 2,38% a 1.215,51 puntos. * "El movimiento del día se caracteriza por un 'risk off' en el mundo, pues no solo las monedas emergentes ceden terreno frente al dólar, sino que este comportamiento también se evidencia en las desarrolladas", dijo una nota del Banco de Bogotá. * Al panorama internacional se sumó el nerviosismo del mercado en torno a las futuras políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro, incluido el eventual impacto negativo de una reforma tributaria próxima a aprobarse en el Congreso y que en opinión de los empresarios afectaría la inversión y el empleo. * La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,52% a 3,971/3,973 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima ganó un 1,17%, a 557,60 puntos. Cotizaciones a las 2041 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados emergentes 873,02 -29,22 0,63 MSCI América Latina 2.304,3 10,03 -0,49 Bovespa Brasil 116.896,36 11,5184 -0,03 IPC México 50.215,87 -5,74 -1,28 Argentina MerVal 150.451,02 80,18 0,765 COLCAP Colombia 1.215,51 -13,79 -2,38 IPSA Chile 5.180,3 20,25 -0,28 Selectivo Perú 557,6 8,83 1,17 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,1157 8,9 1,23 Peso Mexicano 19,6574 4,25 0,81 Peso chileno 944,2 -9,73 -0,09 Peso colombiano 5.057,94 -19,76 -2,57 Sol peruano 3,9575 +0,28 0,00 Peso argentino 157,76 -34,98 -0,66 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Hernán Nessi, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires, editado en español por Aida Peláez-Fernández)

Reuters