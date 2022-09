Mercados a.latina-lentos por feriado eeuu; peso chileno sube tras rechazo a propuesta constitucional

Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 5 sep (Reuters) - La mayoría de mercados de América Latina operaban el lunes con modestas bajas en un entorno de operaciones limitadas por un feriado en Estados Unidos, mientras que los activos de Chile se valorizaban con fuerza tras la derrota de una propuesta de una nueva constitución, lo que atenuó la incertidumbre política en el país austral. * Los mercados estadounidenses permanecen cerrados durante la sesión en conmemoración del Día del Trabajo, lo que provoca una menor liquidez en las plazas de la región. * No obstante, en Chile, el peso subía un 1,83% a 866,60/866,90 unidades por dólar en una jornada de alta volatilidad que se inició con un avance de la moneda local de casi un 4%, luego que en la víspera los chilenos rechazaran la propuesta de una nueva constitución. * Asimismo, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA, escalaba un 2,57%, a 5.798,46 puntos, luego de empinarse en más de 5% en la apertura. * Los chilenos rechazaron ampliamente el domingo en un plebiscito una propuesta de nueva Constitución, pero dejaron la puerta abierta a un nuevo proceso para reemplazar la carta magna heredada de la dictadura. * Para el resto de la región, la atención se centraba en las perspectivas de que continúe el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y Europa ante la rampante inflación, que apuntaba a llevar a los mercados a una tercera semana en rojo. * "El mercado ha internalizado que la postura de política monetaria de la Fed no va a cambiar en el corto plazo, a pesar de ver datos económicos aún robustos como los de empleabilidad en los Estados Unidos", indicó una nota de Bancolombia. "En este sentido, el mercado sigue esperando una subida de tasas de 75 puntos básicos para la próxima reunión de la Fed en septiembre". * El peso mexicano se depreciaba un 0,20% a 19,9689 unidades por dólar y el principal índice accionario S&P/BMV IPC , que integran las 35 empresas más líquidas del mercado local retrocedía un 0,33% a 45.738,10 puntos. * En Brasil, el real perdía un 0,12% a 5,1752 unidades por dólar mientras los inversionistas seguían además atentos a las noticias de las elecciones internas; mientras que el índice de acciones Bovespa subía un 1,2% a 112.184,20 puntos. * La moneda de Colombia no registrará operaciones durante el día debido a la inactividad de los mercados estadounidenses; en tanto que en la bolsa, el índice referencial MSCI COLCAP escalaba un 0,31% a 1.236,69 puntos. * El peso argentino interbancario caía un 0,83% a 40,20 unidades por dólar, con el reinicio de los negocios luego del feriado dispuesto el viernes por el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la bolsa, el índice líder S&P Merval subía un 2,34% a 139.491,01 puntos. * La moneda peruana, el sol, perdía un 0,05%, a 3,883/3,885 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima sumaba un 0,12%, a 490,85 puntos. Cotizaciones a las 1450 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 972,02 -0,42 -21,2 emergentes MSCI América Latina 2.162,69 1,79 3,27 Bovespa Brasil 112.373,17 1,36 7,2034 IPC México 45.536,15 -0,77 -14,52 Argentina MerVal 139.350,96 2,237 66,89 COLCAP Colombia 1.236,69 0,31 -12,29 IPSA Chile 5.782,9 2,29 34,24 Selectivo Perú 490,85 0,12 -4,20 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1730 0,19 7,68 Peso Mexicano 19,9706 0,83 2,62 Peso chileno 868,8 3,14 -1,96 Peso colombiano 4.461,95 -1,11 -8,96 Sol peruano 3,8830 -0,62 +2,92 Peso argentino 140,13 -1,04 -26,74 -8,96 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Froilán Romero y Vicente Valdivia en Santiago. Editado por Marion Giraldo)