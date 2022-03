Mercados a.latina-mayoría cae marcados por aversión al riesgo por conflicto rusia-ucrania

Por Nelson Bocanegra BOGOTÁ, 1 mar (Reuters) - La mayoría de mercados de América Latina operaban con sesgo bajista el martes, marcados por la persistente aversión global al riesgo ante la crisis entre Rusia y Ucrania. * La excepción se daba en los mercados colombianos, en donde el peso borraba las pérdidas del día anterior y se apreciaba un 0,69% a 3.910 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa, el índice referencial MSCI COLCAP repuntaba un 1,11% a 1.544,76 puntos, después de que el Grupo Gilinski anunció una tercera oferta pública de adquisición por Grupo SURA y Nutresa. * Las nuevas propuestas se dan luego de que el lunes el magnate Jaime Gilinski, propietario del banco GNB Sudameris y otras compañías, se convirtió en el mayor accionista de Grupo SURA al completar un 31,5% de sus acciones ordinarias, participación por la que habría pagado unos 1.241 millones de dólares, según cálculos de Reuters. * En el resto de la región, los agentes miraban las últimas noticias, en donde una columna de blindados rusos se desplazaba sobre la capital ucraniana, Kiev, y las fuerzas de invasión lanzaron andanadas de cohetes contra el centro de la segunda ciudad del país, en el sexto día de asalto ruso a su vecino. * El peso chileno bajaba un 0,95%, a 803,80/804,10 unidades por dólar, en medio de un repunte global de la divisa estadounidense. En tanto, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA, caía un 0,25%, a 4.523,01 puntos. * El peso mexicano perdía un 0,08%; mientras que el principal índice accionario S&P/BMV IPC que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ganaban un 0,66%. "El mercado se mantiene cauteloso, a la espera de nuevos acontecimientos en torno al conflicto y observando el grado al que se involucran otros países de Occidente, principalmente países europeos y Estados Unidos", dijo Gabriela Siller, directora de análisis del local Banco Base. * La moneda peruana, el sol, cedía un 0,42%, a 3,794/3,798 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima sumaba un 0,03%, a 628,51 puntos. * Los mercados de Brasil y Argentina permanecían cerrados por segundo día debido a feriados de carnaval. Cotizaciones a las 1504 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.171,31 -0,06 -5,04 emergentes MSCI América Latina 2.393,11 0,74 14,27 Bovespa Brasil 0 0 N/D IPC México 53.716,11 0,59 0,83 Argentina MerVal 0 0 N/D COLCAP Colombia 1.548,16 1,34 9,80 IPSA Chile 4.517,41 -0,38 4,86 Selectivo Perú 639,31 1,75 24,78 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño N/D 2,80 7,98 Peso Mexicano 20,4916 -0,11 0,00 Peso chileno 804,1 -0,72 5,80 Peso colombiano 3.903,9 0,75 +4,16 Sol peruano 3,7743 -0,04 +5,16 Peso argentino N/D +0,00 -4,43 (Reporte de Nelson Bocanegra, reporte adicional de Noé Torres en Ciudad de México, Froilán Romero y Vicente Valdivia en Santiago, Editado por Manuel Farías)