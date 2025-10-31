Mercados A.Latina - Mayoría monedas cae ante avance del dólar por menos apuestas a recortes de la Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 31 oct (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina caían levemente el viernes, presionadas por un avance del dólar en los mercados internacionales, ante la reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

* La Fed recortó el miércoles el rango objetivo de la tasa de interés en 25 puntos básicos a un 3,75%-4%, pero el presidente del organismo, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa posterior a la decisión que una rebaja en diciembre no estaba asegurada, lo que le ha dado respaldo al dólar en las últimas jornadas.

* "Por lo anterior, la probabilidad de un recorte a la tasa en diciembre ha bajado de 92% al cierre del martes a 66% esta mañana", dijo Banco Base.

* El peso mexicano bajaba un 0,27%, a 18,5721 unidades por dólar, en su cuarta baja consecutiva y se encaminaba a registrar un descenso mensual mayor al 1%. Mientras, el índice S&P/BMV IPC , integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, subía un 0,08%, a 62.937,35 puntos, con un avance semanal del 3%, respaldada por los resultados corporativos.

* El real brasileño cedía un 0,14%, a 5,3885 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,38%, a 149.341 puntos, tras marcar las 149.447,02 unidades previamente, su máximo récord intradía. La bolsa local se encaminaba a su tercera alza mensual consecutiva.

* Los inversores brasileños también analizaban datos de empleo locales, que mostraron la resistencia del mercado laboral pese a las altas tasas de interés.

* La tasa de desempleo de Brasil se mantuvo en un mínimo histórico del 5,6% en los tres meses hasta septiembre, mostraron el viernes los datos del IBGE, en línea con las expectativas.

* El peso mayorista argentino se depreciaba un 0,28%, a 1445 por cada dólar, dentro de la banda de flotación impuesta por el banco central. Los negocios a futuro del peso se pactaban a 1514 unidades por dólar para fin de año.

* El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires escalaba un 4,2%, porque persistía el optimismo del mercado luego del triunfo oficialista en elecciones legislativas de medio término del domingo pasado.

* El peso colombiano, se distanciaba algo de sus pares y se apreciaba un 0,13%, a 3858,15 unidades por dólar, en su tercera sesión de ganancias y con los agentes a la expectativa de la reunión del Banco Central, de la que se espera que mantenga inalterada su tasa de interés de referencia en el actual 9,25%

* El índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,07%, a 1992,06 puntos.

* La moneda peruana, el sol, operaba estable en 3,380/3,383 unidades por dólar.

Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un 0,12%, a 1005,73 puntos.

* Los mercados chilenos permanecían cerrados debido a un feriado local. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado en español por Javier López de Lérida)