Mercados A.Latina-Mayoría monedas cae tras Fed y acuerdo comercial entre EEUU y China

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 30 oct (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina bajaron el jueves, un día después de que la Reserva Federal recortó las tasas de interés pero dejó incierto el camino para una reducción en diciembre, con los inversores también analizando el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y China.

* La Fed bajó el miércoles las tasas en 25 puntos básicos, como lo esperaba el mercado, pero el presidente del banco central, Jerome Powell, dijo que no está asegurada una reducción en diciembre, como la gran mayoría de los participantes del mercado ya daban casi por hecho.

* Los comentarios de Powell impulsaron al dólar y llevaron a los operadores a reducir sus apuestas a una reducción del costo del crédito en la última reunión del banco central en el año.

* Los mercados, además, analizaban un acuerdo comercial alcanzado por las dos mayores economías del mundo, tras una cumbre en Corea del Sur entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping.

* Trump dijo el jueves que había acordado con Xi recortar los aranceles a China a cambio de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo, reanudara las compras estadounidenses de soja y mantuviera el flujo de exportaciones de tierras raras.

* El peso mexicano bajaba por la tarde un 0,25%, a 18,5288 unidades por dólar, mientras que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdió preliminarmente un 0,66%, a 62.933,08 puntos, tras alcanzar en la víspera un máximo histórico de 63.540,28 unidades.

* Los mercados mexicanos fueron afectados también por un débil dato del Producto Interno Bruto local, que mostró una contracción en el tercer trimestre, en línea con lo esperado. El PBI sufrió una caída de un 0,3% frente al segundo trimestre, de acuerdo con cifras desestacionalizadas preliminares. A tasa interanual, la economía se redujo un 0,2% en cifras originales.

* El real brasileño cedió un 0,43%, a 5,3814 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganó preliminarmente un 0,14%, a 148.836,98 puntos.

* El peso mayorista argentino cayó un tenue 0,14%, a 1441 por dólar, lejos de la punta vendedora de la banda de flotación en la que debería intervenir el banco central (BCRA) con sus reservas.

* La cotización del peso "refleja un entorno postelectoral más tranquilo", sostuvo el BancTrust & Co.

Si bien aún se requiere un ajuste de la política cambiaria, consideramos que un tipo de cambio oficial de entre 1500 y 1550 por dólar es, en general, coherente con los fundamentos económicos, lo que permite una acumulación moderada de reservas para respaldar el acceso al mercado a principios de 2026.

* En la bolsa de Buenos Aires, el índice líder accionario S&P Merval cedió preliminarmente un 0,3%, debido a tomas de ganancias luego del histórico salto de 34,9% entre lunes y miércoles.

* El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió el jueves la asistencia a la Argentina al afirmar que el presidente Javier Milei, aliado de su par Donald Trump, necesitaba un puente hacia las elecciones de medio término del domingo último.

* El peso chileno cerró la jornada con una caída del 0,24%, en 942,20/942,50 unidades por dólar, en medio del alza global del billete verde y una fuerte baja en los precios del cobre, la mayor exportación del país.

* Los precios del cobre cayeron el jueves desde los picos históricos tocados el día anterior, debido a las cautas declaraciones de la Fed sobre los recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la preocupación por la demanda física china.

* Mientras, el referencial bursátil de la bolsa en Santiago, el IPSA, subió un 1,1% a un máximo histórico de 9429,11 puntos para acumular un alza de poco más del 5% en el mes.

* Los mercados chilenos permanecerán cerrados el viernes por un feriado local.

* El peso colombiano terminó con alza de un 0,26%, a 3863 unidades por dólar, en su segundo día de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP finalizó con baja del 0,15%, a 1990,74 puntos.

* La moneda peruana, el sol, revirtió bajas previas y se apreció un 0,24%, a 3,382/3,384 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima cerró prácticamente estable en 1004,02 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado en Español por Juana Casas)