Mercados a.latina-mayoría monedas cierran con alza, destacan pesos colombiano y chileno

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 31 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cerraron con ganancias el martes, con los pesos colombiano y chileno liderando los avances, en medio de una debilidad del dólar a nivel global cuando los mercados están a la espera de datos del empleo en Estados Unidos que se divulgarán el viernes. * El dólar bajó el martes a un mínimo de más de tres semanas frente a una cesta de divisas, mientras los inversores esperaban las cifras de empleo de Estados Unidos de esta semana para conocer el posible rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. * El billete verde ha estado bajo presión desde que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes en la conferencia de Jackson Hole que la reducción de la compra de activos o 'tapering' podría comenzar este año, pero que el banco central no tenía prisa por subir las tasas de interés. * "Si las cifras de las nóminas decepcionan, el euro-dólar tendrá otra excusa para volver a subir, porque eso hará que vuelvan a salir todos los moderados diciendo que la Fed no va a reducir las compras en septiembre", dijo Erik Bregar, director y jefe de estrategia de divisas del Exchange Bank of Canada. * El peso colombiano cerró con un alza de un 1,30% a 3.769,15 unidades por dólar, debido a la expectativa de ingresos de dólares al país luego del anuncio de que el Banco Central le vendió al Gobierno 2.790 millones de dólares correspondientes a los recursos que asignó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reforzar la liquidez. * La moneda colombiana acumuló una apreciación de un 1,58% en el mes. * Lo seguía el peso chileno, que escaló un 1,03%, a 773,50/773,80 unidades por dólar, ante el avance de los precios del cobre, la principal exportación del país, y antes de una reunión de política monetaria del Banco Central, donde se espera que el organismo suba la tasa de interés local. Durante agosto el peso cayó un 1,68%. * Sin embargo, tanto el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, como el MSCI COLCAP colombiano bajaban en la sesión, con descensos del 0,33%, a 4.491,57 puntos, y un 0,2% a 1.319,96 puntos, respectivamente. * El real brasileño se apreció un 0,32%, a 5,1724 unidades por dólar, impulsado por lo que inversores veían una postura más moderada de la Fed de Estados Unidos y señales de alivio en al ambiente fiscal doméstico, con lo que ganó un 0,37% en agosto. Pero el índice Bovespa de la bolsa bajó un 1,08%, a 118.442,04 unidades y acumuló una caída mensual de un 2,76. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,0796 unidades por dólar, con una ganancia del 0,25% frente al precio de referencia de Reuters del lunes. En las últimas tres sesiones, el peso acumula un avance del 1,17%. * "Los inversionistas están aún a la espera de más información sobre el mercado laboral en Estados Unidos para confirmar sus expectativas sobre el inicio del 'tapering' de la Reserva Federal", afirmaron analistas del grupo financiero Monex. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 1,34%, a 53.304,74 puntos, tras tocar más temprano un nuevo récord histórico, en su tercer avance consecutivo. * En Argentina, el peso bajó un 0,04%, a 97,74/97,75 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un 0,16%, a 76.451,68 unidades. * El referencial líder, que acumula una seguidilla de seis sesiones con valores récord, registró en agosto una mejora del 15,83%, con lo que lideró las mejoras en la región. * El mercado financiero argentino permanece atento a las elecciones primarias de medio término del 12 de septiembre, a novedades sobre las negociaciones por deuda con el FMI y al avance de la vacunación en plena pandemia de COVID-19. * La moneda peruana, el sol, bajó un 0,15%, a 4,087/4,089 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima ganó un 1,46%, a 467,41 unidades. Cotizaciones a las 2126 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.285,39 1 -0,49 emergentes MSCI América Latina 2.495,15 0,24 1,77 Bovespa Brasil 118.781,03 -0,8 -0,1985 IPC México 53.304,74 1,34 20,96 Argentina MerVal 76.451,68 0,16 152,23 COLCAP Colombia 1.319,96 -0,2 ∞ IPSA Chile 4.491,57 -0,33 -12,02 Selectivo Perú 467,41 1,46 -8,77 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,1492 1,20 0,82 Peso Mexicano 20,0623 -0,94 -0,88 Peso chileno 772,4 -2,20 -8,11 Peso colombiano 3.766,68 2,91 -9,09 Sol peruano 4,0766 -0,77 -11,77 Peso argentino 97,74 -1,07 -14,03 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Manuel Farías)

Reuters