Mercados a.latina-mayoría monedas suben; peso chileno espera decisión banco central

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 13 oct (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cerraron con ganancias el miércoles, en una sesión en que el peso chileno revertió pérdidas a la espera de la decisión de política monetaria del Banco Central del país y con el real brasileño avanzando tras una sorpresiva subasta de swap cambiarios. * El peso chileno se recuperó y subió un 0,37%, a 816,80/817,10 unidades por dólar, mientras el mercado espera un fuerte aumento en la tasa de interés, actualmente en un 1,5%, más tarde en el día. Pese al alza, la moneda cotizó en mínimos desde mediados del año pasado. * "El resultado adverso de la inflación en septiembre, el probable deterioro de las expectativas inflacionarias y el aún sólido desempeño económico, probablemente llevarán al banco a acelerar el retiro del estímulo monetario", escribieron analistas de Credit Suisse en una nota. * En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA , se derrumbó un 2,34%, a 4.006,91 puntos, en un piso desde noviembre del 2020, en medio de ruidos políticos locales y la tramitación de un nuevo retiro de fondos de pensiones. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,5680 por dólar, con un avance del 1% frente al precio de referencia de Reuters del martes, tras conocerse las minutas de la última reunión de la Reserva Federal y los datos de inflación estadounidense. * El IPC de Estados Unidos subió un 0,4% intermensual en septiembre, por encima de lo esperado por el mercado. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra subiría un 0,3%​ en septiembre. El IPC subyacente (que excluye los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad) subió un 4,0​% interanual​​​​​​​​​, idéntica variación a la experimentada en agosto y cumplió las expectativas del mercado. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 0,08%, a 51.795,82 puntos, también con la atención del mercado en las minutas de la Reserva Federal. * Las autoridades de la Fed señalaron que podrían empezar a reducir a mediados de noviembre el apoyo que dieron a la economía durante la crisis, pero siguen divididas sobre el grado de amenaza que supone la inflación y la rapidez con la que podrían tener que subir las tasas de interés, según las actas de su reunión de política monetaria del 21 y 22 de septiembre. * El real brasileño se recuperó de una baja inicial y cerró con un avance de un 0,55%, a 5,508 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo escaló un 1,31%, a 113.653,06 unidades. * El Banco Central de Brasil vendió 1.000 millones de dólares en swaps cambiarios en una sorpresiva subasta en la tarde del miércoles, lo que ayudó al real a alejarse de mínimos de casi seis meses. * El Banco Central dijo que vendió 20.000 contratos de swaps de divisas ofrecidos en una subasta no programada: el doble del volumen ofrecido en la última subasta sorpresiva del organismo del 30 de septiembre. * En Argentina, el peso bajó un 0,03%, a 99,12/99,13 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires ganó un 0,64%, a 78.427,93 puntos. * "El mercado es reflejo de la incertidumbre, no solo por las elecciones de noviembre, sino que pesa la lentitud con la que se avanza ante el FMI y las restricciones cambiarias, que solo le permiten al banco central (BCRA) recuperar algo de reservas", explicó un analista bancario. * El peso colombiano cambió su tendencia alcista de las primeras horas de la jornada y cerró con una caída de 0,63% a 3.745 unidades por dólar, mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, ganó al cierre un 0,56% a 1.394,22 puntos, impulsado por acciones del sector energético y financiero. * El sol peruano ganó un 1,58%, a 3,970/3,975 unidades por dólar, su cuarto avance diario consecutivo y a su mejor nivel desde fines de julio, ante una continua percepción de un gabinete más moderado del presidente izquierdista Pedro Castillo, según operadores consultados por Reuters. * En tanto el referencial de la Bolsa de Lima creció un 0,37%, a 516,11 puntos. Cotizaciones a las 1950 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.253,63 -0,95 -2,95 emergentes MSCI América Latina 2.217,19 -0,07 -9,57 Bovespa Brasil 113.665,18 1,32 -4,4969 IPC México 51.783,42 -0,1 17,51 Argentina MerVal 78.416,11 0,627 158,71 COLCAP Colombia 1.392,2 0,41 N/D IPSA Chile 4.006,91 -2,34 -21,51 Selectivo Perú 514,72 0,1 0,46 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,5085 -1,21 -5,73 Peso Mexicano 20,5713 0,35 -3,28 Peso chileno 815,6 -0,49 -12,73 Peso colombiano 3.741,4 1,71 -8,47 Sol peruano 3,9613 4,15 -9,09 Peso argentino 98,92 -0,40 -15,24 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Noé Torres en Ciudad de México y Benjamín Mejías, Editado por Manuel Farías)