MERCADOS A.LATINA-Monedas avanzan impulsadas por retroceso global del dólar en espera de datos EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 9 feb (Reuters) - Las principales monedas de América Latina exhibían ganancias el lunes, impulsadas por un retroceso de la divisa estadounidense en los mercados globales, en el inicio de una semana en que la atención de los mercados estará centrada en nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal

* Los mercados e inversores esperan ahora la publicación del informe de empleo no agrícola de enero, los datos del índice de precios al consumidor y de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de esta semana para obtener más pistas sobre la política monetaria, con al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos previstos para 2026

* La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el viernes que cree que el mercado laboral estadounidense se encuentra en una situación "precaria" y que podrían ser necesarios nuevos recortes de las tasas de interés

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una cesta de seis importantes monedas, retrocedía un poco más del 0,7% y se dirigía a su mayor descenso porcentual diario desde el 27 de enero

* El peso mexicano cotizaba con alza del 0,15% a 17,2233 unidades, ante el débil desempeño del dólar estadounidense y luego de la divulgación de cifras locales de inflación

* "Esperamos que la recuperación prevalezca, la perforación de los 17,20 fortalecerá la apreciación", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en 17,10", agregó

* La inflación interanual de México aceleró en enero, respaldando la decisión del banco central de interrumpir su ciclo de relajación monetaria la semana pasada, al confirmarse las presiones sobre los precios

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, ascendía un 0,36% a 71.061,23 puntos, anotando nuevos niveles récord, con la mira de los inversionistas en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre

* El real brasileño se apreciaba un 0,48%, a 5,1915 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,31%, a 183.492,83 puntos

* El presidente del Banco Central de Brasil, Gabriel Galípolo, dijo el lunes que la "calibración" de la política era clave, y destacó la importancia de adoptar una postura basada en los datos en esta fase del ciclo monetario, después de que los responsables a cargo de la política monetaria señalaron que probablemente comenzarían a relajarla en marzo

* En Argentina, el peso interbancario se mantenía estable a 1.432 unidades por dólar en un contexto donde el banco central (BCRA) compra dólares del mercado para afianzar sus reservas internacionales

* El BCRA acumuló la semana pasada compras de divisas por 317 millones de dólares, con lo que totaliza adquisiciones por 1.476 millones en 2026

* En tanto, el índice bursátil Merval subía un 0,75%, en un reacomodamiento de posiciones tras caer un 6,95% la semana pasada en un contexto global adverso a las inversiones de riesgo

* "Mientras los bonos soberanos y las bolsas de la región tuvieron un buen arranque del año, el Merval acumula una caída del 3% en dólares en el 2026", afirmó Roberto Geretto de Adcap

* El peso chileno sumaba un 0,47%, a 853,20/853,50 por dólar impulsado, además, por un alza en los precios del cobre, el mayor envío del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,17%, a 11.229,35 unidades

* Chile anotó un superávit comercial de 3.811 millones de dólares en el primer mes del año, luego que el valor de las exportaciones de cobre subieran un 7,8%, informó el lunes el Banco Central

* El peso colombiano se fortalecía un 0,12% a 3.652 unidades por dólar, en su segunda sesión al alza; en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, cedía un 0,40% a 2.360,68 puntos

* "El mercado sigue priorizando la narrativa de enfriamiento del mercado laboral en Estados Unidos, mayores probabilidades de recortes de tasas por parte de la Fed y un apetito por riesgo algo más constructivo a nivel global. Este telón de fondo suele ser favorable para las monedas de LatAm en el margen", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá

* La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,06% a 3,356/3,357 unidades por dólar. Por otra parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 0,76% a 1.412,07 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)