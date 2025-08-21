Mercados A.Latina: Monedas caen a la espera de discurso de Powell de la Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 21 ago (Reuters) - Las principales monedas de América Latina bajaron el jueves, en una jornada de avance generalizado del dólar tras datos económicos de Estados Unidos y a la espera de señales del futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.

* El viernes, el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá un discurso en el simposio anual del organismo en Jackson Hole, y los inversores buscarán pistas sobre hacia dónde se inclinará el banco central con las tasas de interés, especialmente en su reunión de septiembre.

* Los mercados esperan un recorte las tasas de 25 puntos básicos el próximo mes.

* Tres funcionarios de la Fed se mostraron poco entusiastas el jueves ante la idea de un recorte de tasas el próximo mes, justo cuando los inversores se preparaban para el discurso de Powell.

* El dólar redujo parte de sus ganancias más temprano luego de conocerse que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada a un máximo de unos tres meses, pero luego se aceleró tras divulgarse que la actividad empresarial se aceleró en agosto, según una encuesta de gerentes de compras.

* El peso mexicano cotizaba en 18,7601 unidades por dólar casi al final de los negocios, con una depreciación de un 0,10%.

La bolsa, en cambio, ganó un 0,77% a 58.668,30 puntos, según datos preliminares de cierre.

* La Junta de Gobierno del Banco central mexicano (Banxico) valorará hacia adelante recortes adicionales a la tasa de interés, para lo cual tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación, de acuerdo con la minuta de la última decisión de política monetaria divulgada el jueves.

* "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 18,72 y 18,83, considerando el avance del dólar y a la espera de conocer los reportes de la economía e inflación quincenal mexicana, así como escuchar el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole mañana", dijo Monex Grupo Financiero.

* El real brasileño cedió un ligero 0,08% a 5,4741 por dólar la venta, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa cerró estable en 134.689,54, según cifras preliminares.

* El peso chileno retrocedió un 0,52%, a 970,50/970,80 unidades por dólar, presionado por un avance global de la divisa estadounidense, intensificando su caída después de que se dio a conocer la renuncia al cargo del ministro de Hacienda Mario Marcel.

* Marcel, quien habría tomado la decisión por razones personales, había estado en el cargo desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric en 2022 y sobrevivió a varios ajustes del gabinete.

* En tanto, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA, subió un 0,47%, a 8724,78 puntos tras dos sesiones consecutivas de pérdidas que lo alejaron de un máximo histórico.

* El peso colombiano terminó con baja de un 0,27% a 4031 unidades por dólar, mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP borró ganancias iniciales y cerró con retroceso de un 0,16% a 1852,35 puntos.

* El peso mayorista Argentino perdió un 1,06% a 1315 por cada dólar, al tiempo que el índice accionario S&P Merval subió un 1%, luego de perder algo más del 5% en las anteriores dos sesiones.

* La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,45% a 3,537/3,539 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima avanzaba al cierre un 0,87%, a 894,79 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira)