Mercados A.Latina: Monedas caen ante resurgimiento tensiones comerciales EEUU-China

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 14 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cayeron el martes, en medio del resurgimiento de los temores por una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nuevamente amenaza el crecimiento mundial y ante la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

* El viernes, el presidente estadounidense Donald Trump golpeó a los mercados tras su amenaza de imponer gravámenes adicionales del 100% a los productos chinos, después que dijo que Pekín realizaba controles a la exportación de tierras raras. El fin de semana, adoptó un tono más conciliador, que llevó a una búsqueda por activos de mayor riesgo el lunes.

* Dichos gravámenes dependen de Pekín, afirmó el representante de Comercio estadounidense, Jamieson Greer.

* Las dos mayores economías del mundo iniciaron el martes el cobro de tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo que trasladan todo tipo de mercancías, desde juguetes navideños hasta petróleo.

* China, además, anunció el martes sanciones contra cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.

* El Fondo Monetario Internacional elevó el martes su estimación de crecimiento económico para este año en América Latina debido a tasas arancelarias estadounidenses más bajas de lo esperado, mientras que el pronóstico para 2026 fue revisado un poco a la baja.

El FMI también aumentó su pronóstico de crecimiento global para 2025.

* Pero el economista jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmó que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín suponen un riesgo a la baja para la economía mundial que no se refleja en las últimas perspectivas del FMI.

* Si bien ciertos personeros de la Fed han abogado por un recorte de tasas, el jefe del banco central, Jerome Powell, dijo que el mercado laboral permaneció atascado en su estado de baja contratación y bajos despidos hasta septiembre, aunque la economía en general "puede estar en una trayectoria algo más firme de lo esperado".

* El peso mexicano bajaba hacia el cierre un 0,23%, a 18,5075 unidades por dólar, al tiempo que el índice S&P/BMV IPC, integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, perdió preliminarmente un 0,4%, a 60.798,98 puntos.

* El real brasileño retrocedió un 0,19% a 5,4709 por dólar, mientras que el referencial bursátil Bovespa descendió un ligero 0,07% a 141.684,62 unidades.

* El Gobierno de Brasil dijo que empezaría a debatir el miércoles medidas para contrarrestar el rechazo del Congreso de una propuesta que habría reformado los impuestos a las inversiones, al tiempo que habría aumentado los impuestos sobre las empresas de apuestas y de tecnología financiera.

* El peso mayorista argentino se depreció un 0,74% a 1360 por cada dólar. La bolsa de Buenos Aires S&P Merval, en tanto, revirtió su fuerte alza de más temprano y cedió un 2,08%, tras la reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei.

* Trump señaló que su país no será "generoso" con Argentina si el libertario Milei pierde en los comicios de medio término que celebrará la nación sudamericana a fin de mes.

* La semana pasada, Washington dio un enorme respaldo financiero a Argentina mediante la intervención en la plaza cambiaria local para inyectar divisas que descompriman la depreciación del peso y de acordar un swap de monedas con el banco central (BCRA) por 20.000 millones de dólares.

* El peso chileno cerró la jornada con una caída del 0,42%, en 961,50/961,80 unidades por dólar, presionado por un fuerte retroceso en los precios del cobre, el mayor envío del país.

En tanto, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA escaló un fuerte 2,48% y alcanzó los 9013,31.

* Los precios del cobre llegaron a perder un 3% en la Bolsa de Metales de Londres debido a la preocupación por las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

* El peso colombiano terminó plano frente a la sesión previa, en 3925 unidades por dólar, tras el feriado local del día anterior; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cerró con alza de un 1,17% a 1891,64 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Noé Torres en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)