Mercados A.Latina - Monedas caen con atención al segundo día de cierre del Gobierno de EEUU

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 2 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían el jueves, en el segundo día del cierre parcial de las operaciones del Gobierno de Estados Unidos, que dejaba a los inversores sin datos cruciales para evaluar la salud de la primera economía mundial y la senda de las tasas de interés.

* El presidente Donald Trump dijo que se reunirá el jueves con su director de presupuesto, Russell Vought, para determinar qué "agencias demócratas" recortar, después de que un punto muerto en el Congreso llevó a la paralización parcial del Gobierno ante la falta de financiación.

* Eso llevó a las agencias gubernamentales a suspender indefinidamente los informes económicos, especialmente los de empleo que se aguardaban para esta semana.

* El dólar se recuperaba el jueves tras jornadas de bajas, mientras los inversores seguían evaluando las repercusiones del cierre de la Administración, lo que pesaba sobre las monedas locales.

* Sin los datos laborales oficiales como los pedidos de ayuda por desempleo y las nóminas no agrícolas del mes pasado esperada para el viernes, un dato que atrajo a los mercados fue una nueva estimación "en tiempo real" de la Fed de Chicago publicada el jueves, que indicó que la tasa de desempleo probablemente fue del 4,3% en septiembre, sin cambios frente a agosto.

* "Los inversionistas continúan asimilando el impacto que puede ocasionar a la economía el cierre de gobierno estadounidense", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

* "Históricamente los cierres gubernamentales han mantenido un impacto limitado en los mercados, sin embargo, en esta ocasión tanto los inversionistas como la Reserva Federal siguen muy de cerca datos económicos y sin ellos será más complicado evaluar el estado de la economía y encontrar pistas sobre la trayectoria que podrían seguir las tasas", agregó.

* El peso mexicano se negociaba en 18,4488 por dólar, con una depreciación de un 0,43%, apuntando a su segunda jornada de pérdidas. Mientras, la bolsa caía un 0,47% a 61.639,09 puntos, extendiendo una toma de ganancias iniciada en la víspera después de haber alcanzado nuevos máximos históricos.

* El real brasileño cedía un 0,44% a 5,3518 por dólar la venta, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa perdía un 0,7% a 144.505 puntos, todavía en medio de ajustes tras las alzas de septiembre que lo llevaron a marcar varios récords.

* El ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, dijo el jueves que no espera obstáculos en el Senado para aprobar un proyecto de ley del Gobierno que amplía las exenciones del impuesto sobre la renta para la clase media.

* El peso chileno caía un 0,24% a 962,30/962,60 unidades por dólar.

En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, bajaba un 0,16%, a 8924,44 puntos.

* El peso colombiano retrocedía un 0,59% a 3903 unidades por dólar, tras dos sesiones de ganancias; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP perdía un 0,15% a 1860,13 puntos.

* "El panorama de menor atractivo por dólar persiste, aunque con algunos movimientos mixtos en la región y una fuerte presión bajista sobre los precios del crudo, factores que podrían limitar el margen de ganancias del peso colombiano", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

* El peso argentino mayorista cotizaba casi estable a 1424,5 por dólar, tras perder un 3,16% en la víspera y acumular una baja del 2,25% en septiembre, cuando el Banco Central (BCRA) debió vender reservas porque el mercado tocó la banda superior de flotación cambiaria en que la que mueve la moneda local.

* El mercado se mueve con la mira puesta en elecciones legislativas de finales de este mes.

* Operadores coinciden en que el Tesoro de Argentina interviene a diario generando órdenes de venta de dólares en bloque, un dato que el Ministerio de Economía no oficializa.

* El índice líder de la bolsa en Buenos Aires, el S&P Merval, en tanto, ganaba un 0,23%.

* Estados Unidos está apoyando a Argentina como "un faro" en el hemisferio occidental y quiere evitar otro estado fallido, como Venezuela, en la región, dijo el jueves el secretario de Estado Scott Bessent.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,14% a 3,487/3,490 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima operaba estable a 998,96 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago; Nelson Bocanegra en Bogotá; Noé Torres en Ciudad de México; Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Juana Casas)