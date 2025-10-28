Mercados A.Latina: monedas caen con atención en Fed y comercio; activos argentinos se reacomodan tras rally

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 28 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían el martes, en medio de la cautela de los inversores antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que elimine gravámenes y restricciones a las exportaciones.

* La Fed inició el martes su reunión de dos días y los mercados anticipan una reducción de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual. Pero con el cierre parcial del Gobierno estadounidense que ya se acerca al mes y la falta de datos oficiales, las perspectivas para el costo del crédito son muy inciertas.

* Además, esta semana se realizará una cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, para destrabar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

* "Con el gobierno federal de los Estados Unidos cerrado por casi un mes, los inversionistas han tenido que recurrir a indicadores privados y resultados corporativos para obtener señales sobre la salud de la economía. En particular, esta semana estarán pendientes de los reportes de grandes tecnológicas", dijo Grupo Financiero Ve por Más.

* "Asimismo, se encuentran algo cautelosos a la espera de la decisión de política monetaria del Fed el día de mañana, y de que siga evolucionando favorablemente el tema comercial (posible acuerdo Estados Unidos – China; D. Trump y el primer ministro japonés firmaron una alianza para asegurar el suministro de materiales críticos y tierras raras)", agregó.

* El peso mexicano se negociaba en 18,4261 unidades por dólar, con una depreciación de un 0,20%.

El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, trepaba un 1,43% a 62.747,90 puntos.

* El real brasileño cotizaba casi estable en 5,3679 unidades por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa ganaba un 0,29%, tras renovar sus máximos en la sesión previa.

* Mientras, los mercados argentinos se reacomodaban tras dispararse el lunes luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término celebradas el domingo.

* El peso mayorista argentino -que escaló un 10% en la víspera- caía un 3,87% a 1485 unidades por dólar tras bajar más temprano a 1490 y quedar así muy cerca de la banda superior ubicada en 1494,53 unidades por dólar en la que el banco central (BCRA) está comprometido a vender divisas por la política monetaria vigente.

* El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires, en tanto, cedía sus alzas previas y caía un ligero 0,12%, después de dispararse un 21,8% el lunes.

* Mientras, el peso colombiano perdía 0,73% a 3874,66 unidades por dólar y en la Bolsa de Colombia el índice referencial MSCI COLCAP ganaba un 0,48% a 1965,74 puntos.

* El peso chileno retrocedía un 0,35%, a 942,50/942,80 unidades por dólar, tras anotar en la víspera su máximo valor de cierre en más de tres meses. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA subía un leve 0,04%, a 9211,16 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,18% a 3,388/3,392 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima subía un 0,80% a 987 puntos. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Ricardo Figueroa)