Mercados A.Latina: Monedas caen con foco en dato de inflación EEUU y frente comercial

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 11 ago (Reuters) - La mayoría de las principales monedas de América Latina bajaron el lunes, mientras los mercados enfocaban su atención en un importante dato de inflación en Estados Unidos, además de posibles nuevos acuerdos arancelarios y en temas geopolíticos.

* La publicación económica más importante de esta semana serán los precios al consumidor estadounidenses el martes, donde se evaluará el impacto de los aranceles sobre los precios y podría dar pistas sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed), con respecto a las tasas de interés.

* Un informe laboral estadounidense más flojo de lo esperado, dado a conocer la semana pasada, llevó a los mercados a valorar en casi un 90% la posibilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre y al menos una reducción más a fines de año.

* En el frente comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prorroga la tregua arancelaria con China por otros 90 días, dijo un funcionario de la Casa Blanca el lunes, a pocas horas de que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos vuelvan a tasas de tres dígitos.

* También se espera la cumbre el viernes en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, para discutir el fin de la guerra de Ucrania.

* El peso mexicano cotizaba por la tarde en 18,6800 por dólar, con un descenso de un 0,42% frente a las 18,5650 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes, tras anotar una ganancia semanal.

* "La atención de los mercados esta semana estará en la inflación de julio en EE.UU. Estimamos 0,2% m/m, con lo cual la tasa anual subiría a 2,8% desde 2,7%. Estaremos muy pendientes a los bienes dentro de la subyacente ante temores de aumentos por la imposición de aranceles", dijo Banorte.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía cerca del cierre un 0,39%, a 58.293,14 unidades, tras acumular ganancias la semana pasada.

* El real brasileño se depreció un 0,18%, a 5,4439 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedió un 0,14%, a 135.719,52 puntos a nivel provisional.

* En Argentina, el peso subió un 0,30%, a 1322 unidades por dólar, manteniendo niveles medios de la banda de intervención fijada en abril pasado.

* "Se pasó de tener un dólar cercano a 1400 pesos con tasas más bajas a un dólar más cerca de 1300 con tasas más altas.

Quizá a medio camino esté el equilibrio, con un dólar no demasiado bajo que exija tasas que perjudican la actividad y rolleo de deuda, ni tan alto que complique el proceso de desinflación o perspectivas electorales", dijo Roberto Geretto de Adcap.

El índice bursátil Merval subió un 0,10%, luego de avanzar un 1% durante la semana pasada.

El peso chileno bajó un 0,35%, a 970,20/970,50 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 0,85%, a un récord histórico de cierre de 8592,53 puntos, apuntalado por los papeles de la productora de litio SQM.

El peso colombiano borró pérdidas iniciales y terminó con alza de un 0,37% a 4034 unidades por dólar; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP repuntó un 0,56% a 1812,81 puntos, mientras los mercados digerían el dato de inflación de julio, que salió por encima de lo esperado por el mercado.

"Este aumento (de la inflación) podría complicar aún más la decisión del Banco Central sobre los recortes de tasas, especialmente en el contexto de un déficit fiscal creciente y preocupaciones sobre la ejecución presupuestaria", escribió la correduría Acciones y Valores, en Bogotá.

La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,28% a 3,532/3,535 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima retrocedió un 0,33% a 896,49 puntos.

Perú e Indonesia firmaron el lunes un pacto de libre comercio para fortalecer las relaciones bilaterales de comercio e inversión, informaron los líderes de ambos países en una ceremonia de suscripción del acuerdo en Yakarta.

Las exportaciones indonesias a Perú totalizaron 331,2 millones de dólares en bienes en 2024, mientras que las importaciones desde Perú alcanzaron los 149,6 millones de dólares, según datos indonesios. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)