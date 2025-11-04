Mercados A.Latina: monedas caen por avance global del dólar ante menores apuestas a baja de tasas Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 4 nov (Reuters) - Las principales monedas de América Latina registraban pérdidas el martes, presionadas por un avance global del dólar en medio de menores expectativas de un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las opiniones polarizadas sobre la política monetaria entre las autoridades de la Fed se han convertido en una fuente de preocupación para el mercado, sobre todo ante la ausencia de datos económicos oficiales debido al cierre del Gobierno federal, dejando a los inversores a tientas en la oscuridad en busca de pistas sobre la salud económica de Estados Unidos.

La Fed bajó las tasas la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, sugirió que podría haber sido el último recorte del año.

Los operadores valoran ahora en un 67,3% la probabilidad de una reducción en diciembre, frente al 90,5% de una semana antes, según datos de CME FedWatch.

El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, subía alrededor de un 0,2% y rondaba su nivel más alto en tres meses, al superar los 100 puntos por primera vez desde inicios de agosto.

El peso mexicano cotizaba en 18,6538 unidades, uno de sus peores niveles desde inicios de septiembre, con una pérdida de un 0,87%, presionado por el avance del dólar a nivel externo.

A nivel local, el mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana como en su último encuentro del año, a mediados de diciembre.

El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,94%, a 61.568,44 unidades, en su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, tras alcanzar previamente máximos históricos.

El real brasileño se depreciaba un 0,59%, a 5,3885 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedía un 0,08%, a 150.329,19 puntos.

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, afirmó el martes que, por mucha presión que se ejerza sobre el Banco Central para que evite recortar las tasas de interés, los costos de endeudamiento tendrán que bajar.

En Argentina, el peso se apreciaba un leve 0,10% a 1.480,5 por dólar, reacomodándose luego de una apertura en el mínimo histórico del mercado en 1.495 unidades y rozando la banda superior de intervención del banco central (BCRA) fijada en 1.495,01 por dólar para este martes.

En tanto, el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires cedía un 2,18% por toma de utilidades, tras un alza del 3,39% en la víspera, cuando anotó su récord intradiario de 3.108.453,18 unidades y un salto del 69,31% en octubre.

El peso chileno bajaba un 0,73% a 945,40/945,70 por dólar, presionado, además, por una fuerte baja en el precio del cobre, la principal exportación del país.

En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, caía un 1,02%, a 9.414,58 unidades tras haber cerrado en la víspera en un máximo histórico.

El cobre bajaba por cuarta sesión consecutiva en la Bolsa de Metales de Londres, tocando su mínimo en casi dos semanas debido al fortalecimiento del dólar y la preocupación por la demanda, después de que la semana pasada alcanzó un récord histórico.

El peso colombiano se depreciaba un 0,70% a 3.879 unidades por dólar, luego de tres sesiones de ganancias y tras el feriado local del lunes; mientras que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP se desvalorizaba un 0,40% a 1.979,16 puntos.

La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,50% a 3,390/3,395 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía un 1,59% a 973,31 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá; Noé Torres en Ciudad de México; Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)