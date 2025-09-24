Mercados A.Latina: monedas caen por avance global del dólar tras declaraciones de jefe de la Fed

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 24 sep (Reuters) - Las principales monedas de América Latina caían el miércoles, presionadas por un avance global del dólar, en medio de menores expectativas de los inversores sobre una inminente nueva baja de las tasas de interés de Estados Unidos.

* El dólar subía el miércoles, recuperándose de su nivel más bajo en casi una semana, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró un tono cauto sobre una mayor flexibilización, aunque los mercados siguen descontando dos recortes de tasas de interés más este año.

* Powell dijo que la Fed seguirá equilibrando las preocupaciones sobre la debilidad del mercado laboral y las de la inflación, mientras que las autoridades del banco central estadounidense adoptaron posturas a ambos lados de la división de la trayectoria de la política monetaria.

* Los inversores están ahora pendientes del índice de gastos de consumo personal de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido de la Fed -que se publicará el viernes-, en busca de pistas sobre posibles recortes de tasas.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis monedas principales, escalaba alrededor de 0,6%.

* El peso mexicano cotizaba en 18,4028 unidades, con una pérdida de 0,26%, a la espera de la decisión de política monetaria de Banxico.

* "El mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos, aunque se mantiene el riesgo de que la Junta sorprenda con un tono más agresivo, considerando que la Fed aún no asegura un camino claro de flexibilización", dijo Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba 0,15%, a 62.275,22 unidades.

* La inflación general de México aceleró en la primera quincena de septiembre, aunque menos de lo previsto, respaldando las perspectivas de que el banco central recortará nuevamente su tasa clave de interés en 25 puntos básicos más adelante en la semana.

* El real brasileño se depreciaba 0,49%, a 5,3085 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo caía 0,10%, a 146.282,19 puntos.

* En Argentina, el peso saltaba un firme 2,55% a 1335 por dólar ARS=RASL, contra su mínimo histórico de 1476 unidades del lunes y alejándose de la banda de flotación superior de intervención oficial fijada en 1477,77 por dólar para el día.

* En tanto, el índice bursátil Merval subía 4,8%, liderada por papeles financieros, contra un firme avance de 8% a inicio de la semana.

* El peso chileno retrocedía 0,39%, a 952,50/952,80 unidades por dólar, pese a un fuerte repunte en los precios del cobre, la principal exportación del país.

En tanto, el índice líder de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,42%, a 9185,15 puntos.

* Los futuros del cobre a tres meses escalaban más de un 3% en la Bolsa de Metales de Londres, tras una declaración de fuerza mayor en operaciones de Freeport Indonesia.

* El peso colombiano perdía un 0,46% a 3871 unidades por dólar. En la Bolsa de Colombia, el índice referencial MSCI COLCAP, subía un 0,63% a 1883,18 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se depreciaba un 0,31% a 3,510/3,513 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima mejoraba un 2,32% a 994,61 puntos.

(Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires)