Mercados a.latina-monedas caen por aversión al riesgo; divisas de colombia y chile en mínimos históricos

Por Froilan Romero SANTIAGO, 12 jul (Reuters) - Las monedas de América Latina registraban importantes pérdidas el martes debido a una mayor aversión a los activos de riesgo, en una nueva jornada en que las divisas de Colombia y Chile volvían a tocar mínimos históricos, al tiempo que la mayoría de las bolsas de valores también mostraban caídas. * Los mercados operaban a la expectativa de cifras de inflación en Estados Unidos, que podrían impulsar a la Reserva Federal de ese país a un nuevo aumento importante en las tasas de interés. * El peso colombiano lideraba las pérdidas y caía un 1,83% a un nuevo mínimo histórico de 4.663 unidades por dólar, mientras que el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, subía un 0,77% a 1.355 puntos. * El peso chileno, en tanto, se depreciaba un 0,46%, a 1.001,80/1.002,30 por dólar, tras llegar a caer cerca de un 3% a primera hora, luego de que el Banco Central le restara dramatismo al desplome de la moneda. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, restaba un 0,68% a 5.024,17 unidades. * En la víspera, el Banco Central dijo que el actual deterioro de la moneda local no ha afectado de forma importante al sistema financiero y afirmó que seguirá evaluando la situación y que actuaría de ser necesario. * "La evaluación indica que hasta ahora los mercados han sido capaces de absorber los shocks de manera adecuada y que la volatilidad en el mercado cambiario no se ha trasladado a otros segmentos del sistema financiero, los que han operado con niveles de liquidez adecuados", dijo el organismo en un comunicado. * "El comunicado del (Banco) Central puede ser considerado como una intervención verbal a la cual el mercado no tomó muy en cuenta pero, en todo caso, la escalada que ha tenido el dólar ha sido con poco flujo de negocios y está también gatillada por la sostenida baja que ha tenido el precio del cobre", dijo un operador. El cobre, la principal exportación chilena, descendió más temprano hasta un 3%. * El peso mexicano cotizaba en 20,8600 por dólar, con una pérdida del 0,63% frente al precio de referencia de Reuters del lunes. Más temprano llegó a ceder un 0,95% a 20,9253 unidades, un nivel no visto desde mediados de marzo. * "El mercado sigue a la espera del dato de inflación en Estados Unidos que se publica mañana y que podría ubicarse por arriba de la lectura de mayo", dijo la firma local Banco Base. "Lo anterior podría fortalecer la expectativa de que la Reserva Federal seguirá buscando adoptar una postura monetaria restrictiva de forma acelerada". * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,31%, a 47.515,01 unidades. * El real brasileño se depreciaba un 0,78%, a 5,4202 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedía un 0,36%, a 97.862,95 puntos. * La actividad del sector de servicios de Brasil reanudó su crecimiento en mayo y a un ritmo más rápido de lo esperado, beneficiándose de la normalización de los negocios tras el grave impacto de la pandemia del COVID-19. * En Argentina, el peso bajaba un 0,17%, a 127,58 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval perdía un 1,33%, a 102.993,21 unidades, en un marco expectante de negocios tras recientes anuncios económicos que buscan reducir el rojo fiscal del país. * En la víspera, la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, ratificó que el país mantendrá las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y anunció medidas que apuntan a bajar el abultado déficit fiscal. * La moneda peruana, el sol, perdía un 0,39%, a 3,970/3,976 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima cedía un 0,39%, a 481,97 puntos. Cotizaciones a las 1456 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 981,15 -1,84 -20,46 emergentes MSCI América Latina 1.980,66 -3,04 -5,43 Bovespa Brasil 97.874,7 -0,34 -6,6281 IPC México 47.520,15 0,32 -10,80 Argentina MerVal 102.964,96 -1,405 23,31 COLCAP Colombia 1.359,62 1,11 -3,57 IPSA Chile 5.026,28 -0,64 16,67 Selectivo Perú 482,36 -0,31 -5,85 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,4182 -3,00 2,81 Peso Mexicano 20,8565 -3,61 -1,74 Peso chileno 1.001,6 -8,53 -14,93 Peso colombiano 4.630,35 -10,49 -12,35 Sol peruano 3,9597 -3,23 +0,72 Peso argentino 127,57 -1,84 -19,50 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Vicente Valdivia, Editado por Manuel Farías)