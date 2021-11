Mercados a.latina-monedas caen por aversión al riesgo; peso chileno amplía pérdidas antes de elecciones

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 18 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina cerraron con pérdidas la jornada del jueves, afectadas por una ola de aversión al riesgo en los mercados emergentes tras el desplome de la lira turca, en una jornada en que el peso chileno cotizó en mínimos en 18 meses a medida que se acercan las elecciones presidenciales en el país. * La lira turca se desplomó el viernes, igualando un mínimo histórico, luego que el Banco Central de Turquía recortó su tasa de interés oficial en 100 puntos básicos para llevarla a un 15%. * El peso chileno lideró las pérdidas por segunda jornada consecutiva y retrocedió un 0,85%, a 832,60/832,90 unidades por dólar, presionado por una fuerte demanda de dólares previa a las elecciones presidenciales del domingo. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó un 0,27% a 4.281,66 unidades. * "A medida que acercan las elecciones la incertidumbre de los mercados parece ir en aumento, lo que lleva a los inversores a buscar refugio en el dólar, situación que podría acentuarse mañana (viernes)", dijo un operador de moneda extranjera. * El domingo los chilenos deberán sufragar para elegir un nuevo presidente, en una carrera que aparece muy incierta. Además se elegirán diputados y se renovará una parte de los senadores. * Mientras, el peso mexicano cotizaba al cierre en 20,7744 por dólar, con una pérdida del 0,65% frente a los 20,6400 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles. * "La subida significativa del tipo de cambio hoy nos recuerda lo sensible que es el peso mexicano a lo que ocurre en el exterior", dijo Gabriela Siller, jefa de análisis de Banco Base. "México casi no tiene relación comercial con Turquía, pero el peso se ve arrastrado cuando la lira turca se deprecia". * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cayó un 0,42%, a 50.831,95 puntos. En las últimas cuatro sesiones, la bolsa acumuló una pérdida del 1,7%. Durante la jornada llegó a hundirse hasta 50.552,45 unidades, un nivel no visto desde el 21 de septiembre. * El real brasileño se depreció un 0,78%, a 5,5697 unidades por dólar, su cuarto descenso consecutivo, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo bajó un 0,51%, a 102.426 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,06%, a 100,40/100,41 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires subió un 2,25%, a 89.512,44 unidades. * El peso colombiano se depreció un 0,2% a 3.927 unidades por dólar, en su cuarto día de pérdidas, situándose en su nivel más bajo desde el pasado 10 de agosto. En la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cedió un 0,15% a 1.328,57 puntos. * La moneda peruana, el sol, bajó un 0,35%, a 4,021/4,022 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subió un 0,5%, a 535,24 puntos. Cotizaciones a las 2137 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.286,87 -0,29 -0,38 emergentes MSCI América Latina 2.113,63 -0,78 -13,79 Bovespa Brasil 102.426 -0,51 -13,9402 IPC México 50.831,95 -0,42 15,35 Argentina MerVal 89.512,44 2,251 195,32 COLCAP Colombia 1.337,52 0,52 N/D IPSA Chile 4.281,66 -0,27 -16,13 Selectivo Perú 535,24 0,5 4,47 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,5576 1,47 -6,55 Peso Mexicano 20,7644 -1,03 -4,18 Peso chileno 832,6 -2,36 -14,65 Peso colombiano 3.926,75 -4,59 -13,03 Sol peruano 4,0152 -0,64 -10,25 Peso argentino 100,30 -0,68 -16,32 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías. Editado por Marion Giraldo y Manuel Farías)