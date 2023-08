Por Froilan Romero

SANTIAGO, 28 ago (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina operaban a la baja al tiempo que las bolsas de valores ganaban terreno en los primeros negocios del lunes, mientras los mercados digerían el anuncio de medidas anunciadas por China para apoyar su economía, en el comienzo de una semana en que se espera la divulgación de cifras estadounidenses.

* China redujo a la mitad, a partir del lunes, el impuesto de timbre sobre las transacciones bursátiles, en el más reciente intento de impulsar un mercado en dificultades, en un momento en que la recuperación de la segunda economía mundial se tambalea.

* El Ministerio de Finanzas informó el domingo en un breve comunicado de que reducía el impuesto del 0,1% sobre las transacciones bursátiles "con el fin de vigorizar el mercado de capitales e impulsar la confianza de los inversores".

* Junto con la medida del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China está desplegando medidas para apuntalar la confianza del mercado a la hora de invertir en empresas cotizadas.

* Por otro lado, durante esta semana se conocerán una serie de datos estadounidenses, entre ellos uno de inflación subyacente y el informe de nóminas no agrícolas de agosto, que aportarán probablemente más claridad sobre la fortaleza de la economía.

* El peso mexicano cotizaba en 16,7178 por dólar, con un leve avance del 0,03% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, en un mercado que además continuaba evaluando las opciones monetarias de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa tras la reunión de Jackson Hole la semana pasada.

* "El informe de empleo de Estados Unidos, que se publicará el viernes, ocupará un lugar central", dijo la firma local CI Banco en una nota de análisis. "Los datos pondrán a prueba la fortaleza de la economía estadounidense, a su vez que servirán para especular en torno a las futuras decisiones de la Fed".

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,83%, a 53.634,24 unidades.

* El real brasile√Īo se depreciaba un 0,53%, a 4,8977 unidades por d√≥lar, mientras que el √≠ndice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo ganaba un 0,39%, a 116.289,35 puntos.

* La tasa de morosidad crediticia no asignada de Brasil subió al 5% en julio, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2018, a pesar de una disminución menor en las tasas de préstamos bancarios, así como un programa de incentivos para la renegociación de la deuda iniciado por el gobierno.

* El Banco Central inici√≥ un ciclo de relajaci√≥n monetaria en agosto, reduciendo su tasa de referencia en 50 puntos b√°sicos, al 13,25%, tras casi un a√Īo de estabilidad de tipos encaminada a frenar la inflaci√≥n.

* En Argentina, el peso cotizaba en 350 por d√≥lar en precio fijado por el banco central hasta las elecciones presidenciales de octubre, al tiempo que el √≠ndice burs√°til Merval sub√≠a un 1,67%, a 641.702,82 unidades, por tomas de coberturas ante una dif√≠cil coyuntura econ√≥mica con alta inflaci√≥n y a meses de una re√Īida elecci√≥n presidencial.

* "Argentina no tiene un problema económico, Argentina tiene un problema político que tiene que resolver. Hasta que no tengamos un acuerdo político, lamentablemente no vamos a salir", dijo en declaraciones radiales Gabriel Martino, ex-presidente del HSBC.

* El peso chileno retrocedía un 0,22%, a 848,20/848,50 por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, avanzaba un 0,50%, a 6.078,28 unidades.

* El peso colombiano se fortalecía un moderado 0,11% a 4.125,50 unidades por dólar, al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP escalaba un 0,83% a 1.110,77 puntos.

* La moneda peruana, el sol , se depreciaba un leve 0,08% a 3,693/3,695 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,27% a 596,23 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)