Mercados a.latina-monedas ceden ganancias tras minutas de fed y cierran en baja; bolsas mixtas

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 5 ene (Reuters) - La mayoría de las monedas de América Latina cedieron ganancias tras darse a conocer las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y cerraron la jornada del miércoles con pérdidas, mientras que las bolsas de valores registraron un desempeño mixto. * Funcionarios de la Fed dijeron el mes pasado que el mercado laboral de Estados Unidos estaba "muy ajustado" y que podría necesitar que el banco central no solamente eleve las tasas de interés antes de lo esperado sino que también reduzca su tenencia de activos para controlar la alta inflación, mostraron las actas de su última reunión. * "Los participantes señalaron en general (...) que puede estar justificado aumentar la tasa de fondos federales antes o a un ritmo más rápido de lo que los participantes habían anticipado anteriormente", mostraron las minutas de la reunión del 14 y 15 de diciembre. * "Algunos participantes también señalaron que podría ser apropiado comenzar a reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal relativamente antes tras el inicio del alza de la tasa de los fondos federales". * El peso chileno, que cerró la sesión antes de que se dieran a conocer las minutas de la Fed, lideró las ganancias al subir un 1,57% a 834,80/835,10 unidades por dólar, su mayor valor de cierre en más de un mes. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, escaló un 0,53%, a 4.317,60 puntos. * "Si bien los mercados hoy (miércoles) estuvieron un poco más relajados y hubo una menor aversión al riesgo, las cosas podrían volver a cambiar pronto producto del acelerado avance de (la variante) ómicron, ya que eso acrecentaría las dudas con respecto a la recuperación económica", dijo un operador. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,5840 unidades por dólar, con una pérdida de un 0,4% frente a los 20,5010 del precio de referencia de Reuters del martes. * Con las minutas de la Fed y el informe sobre las nóminas no agrícolas estadounidenses que se publicará el viernes, se podrían sentar las bases para el resto del mes en lo que respecta al sentimiento de los inversores, según analistas. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un marginal 0,01%, a 53.024,15 puntos. * El real brasileño se depreció un 0,56% a 5,7097 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cayó un 2,42% a 101.005,64 unidades. * En Argentina, el peso bajó un 0,04%, a 103,14/103,15 unidades por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval de la bolsa de Buenos Aires cedió un 1,7%, a 83.835,72 unidades, debido a la prudencia operativa de los inversores que aguardaban detalles de las negociaciones técnicas del Gobierno con representantes del FMI para refinanciar una abultada deuda. * Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no han alcanzado aún un acuerdo para refinanciar unos 45.000 millones de dólares debido a discusiones respecto a la forma en que el país debe reducir su déficit fiscal, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras el cierre de la rueda. * El peso colombiano cerró la jornada con un alza de un 1,34% a 4.025,50 unidades por dólar y el índice referencial de la bolsa, el MSCI COLCAP, perdió un 1,51% a 1.402,40 puntos por el retroceso de acciones líderes del sector energético y financiero. * La moneda peruana, el sol, bajó un 0,08%, a 3,960/3,963 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima creció un 0,98%, a 582,20 puntos. Cotizaciones a las 2156 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.234,95 0,12 0,12 emergentes MSCI América Latina 2.100,01 0,27 0,27 Bovespa Brasil 101.005,64 -2,42 -3,6412 IPC México 53.024,15 0,01 -0,47 Argentina MerVal 83.835,72 -1,7 176,59 COLCAP Colombia 1.402,4 -1,51 -0,89 IPSA Chile 4.317,6 0,53 -15,42 Selectivo Perú 582,2 0,98 13,63 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,7087 -2,41 -2,41 Peso Mexicano 20,5660 -0,47 -0,47 Peso chileno 838,7 1,71 1,71 Peso colombiano 4.022,1 1,14 +1,14 Sol peruano 3,9529 0,44 +0,44 Peso argentino 103,04 -0,44 -0,44 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías)