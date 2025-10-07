Mercados A.Latina - Monedas cierran mixtas, con mercados atentos a la Fed y cierre de Gobierno EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 7 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina tuvieron un desempeño dispar el martes, en medio de un avance global del dólar y con la atención de los mercados puesta en posibles nuevos recortes de tasas de la Reserva Federal y en el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos.

* El cierre ha postergado la publicación de indicadores económicos clave, obligando a los inversores a depender de datos secundarios, no gubernamentales, para calibrar el momento y el alcance de los recortes de tasas de la Fed.

* Los mercados siguen apostando a un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Fed de este mes y a una reducción de tamaño similar en la cita de diciembre.

* La divisa estadounidense escalaba alrededor de 0,5%, frente a una canasta de seis importantes monedas que integran el índice dólar.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,3945 unidades, con un retroceso de 0,33%, luego de dos sesiones de ganancias.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, cayó 0,41%, a 60.149,41 unidades, en su tercera jornada consecutiva de pérdidas.

* El real brasileño se depreció 0,75%, a 5,3502 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedió 1,55%, a 141.376,17 puntos.

* En Argentina, el peso mayorista finalizó estable a 1430 unidades por dólar, ante ventas en bloque de divisas lanzadas por el Tesoro, que acumula desprendimientos en torno a los 2100 millones de dólares en los últimos días en base a cálculos de operadores del mercado.

* Un analista financiero corporativo dijo que "los pesos con los que se compran los dólares del Tesoro provienen del desarme de carteras con tenencias en letras, por la baja en la tasa de interés, y del desmantelamiento de fondos de inversión".

* En tanto, el índice bursátil Merval cayó 0,48%, para acumular una pérdida de 29,15% en lo que va del año.

* En tanto, el peso chileno subió 0,38%, a 959,20/959,50 unidades por dólar. Por su parte, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, cedió leves ganancias de primera hora y cerró la jornada con una caída de 0,04%, a 8828,93 puntos.

* El peso colombiano cerró con caída de 0,47% a 3877,06 unidades por dólar, después de dos sesiones de ganancias. En tanto, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, terminó con baja de 0,29% a 1857,77 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció 0,49% a 3,443/3,446 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima perdía 1,28% a 1002,37 puntos.

Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Javier Leira