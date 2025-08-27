Mercados A.Latina - Monedas cierran mixtas en medio de dudas sobre independencia de Fed EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 27 ago (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron mixtas el miércoles, luego de que el dólar cediera ganancias de primera hora y en medio de dudas respecto a la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos luego de que el presidente, Donald Trump, solicitara la renuncia de una de sus gobernadoras.

* El dólar redujo su avance el miércoles frente al euro y el yen, mientras los inversores se centraban en los próximos datos económicos de Estados Unidos para obtener pistas sobre el futuro de la política monetaria, aunque persisten preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.

* La divisa estadounidense, que llegó a subir alrededor de un 0,4% frente a una canasta de seis monedas pares, operaba estable al cierre de las operaciones.

* Ahora los mercados centraban su atención en los datos que se darán a conocer en los próximos días en la primera economía del mundo en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Fed en política monetaria.

* El jueves se darán a conocer cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y el viernes se conocerá el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), la medida favorita de inflación del banco central.

* El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que es probable que las tasas de interés puedan bajar en algún momento, pero que los responsables monetarios tendrán que ver qué indican los próximos datos sobre la economía para decidir si es apropiado hacer un recorte en la reunión del 16-17 de septiembre.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,6596 unidades por dólar con una ganancia de un 0,04% contra los 18,6520 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,96%, a 58.693,30 unidades, tras dos sesiones consecutivas de pérdidas.

* El real brasileño se apreció un 0,29%, a 5,4121 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subió un 1,02%, a 139.177,00 puntos.

* En Argentina, el peso recuperó terreno y quedó con alza del 0,48% a 1350 por cada dólar, al tiempo que los negocios a futuro operaron a 1547 unidades para los contratos con liquidación a fin de año.

* "El dólar tiene poco combustible para convalidar precios más elevados, con tasas muy atractivas en pesos, y un BCRA que trabaja para no dejar liquidez en el mercado", afirmó el analista Salvador di Stefano.

* "Sin embargo, los ruidos políticos hacen que muchos argentinos busquen coberturas.

En la medida en que se disipen los problemas políticos, la presión cambiaría irá desapareciendo, dejando al dólar en niveles inferiores a los actuales", pronosticó.

El índice bursátil Merval perdió un 2,91% como cierre provisorio presionado por la tendencia declinante en los ADRs locales cotizados en Nueva York y anotando su mínimo en dólares en casi un año.

El peso chileno retrocedió un 0,09%, a 967,10/967,40 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,65%, a 8884,61 puntos.

El peso colombiano borró pérdidas iniciales y cerró con un alza del 0,63% en 4029,50 unidades por dólar, tras dos sesiones de pérdidas; al tiempo que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP cedió un 0,62% a 1843,98 puntos.

"El panorama para hoy parece tornarse negativo para las monedas emergentes", indicó una nota del Banco Itaú en Colombia.

"La sensación del mercado probablemente siga de la mano de una Reserva Federal que, si bien abre las posibilidades de bajada de tasas para septiembre, se encuentra con un panorama donde la independencia se ve amenazada, y una administración que probablemente mantenga el estímulo fiscal en los próximos meses", agregó.

La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,11% a 3,550/3,554 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima cayó un 0,17% a 915,98 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías)