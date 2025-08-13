Mercados A.Latina: Monedas cierran mixtas en medio de expectativas de baja de tasas de interés EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 13 ago (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el miércoles, aunque en rangos acotados, en medio de una baja global del dólar y expectativas de un pronto recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, a la luz de los últimos datos en la mayor economía del mundo.

* El dólar cayó por segunda sesión consecutiva, un día después de que una lectura de la inflación de Estados Unidos elevó las expectativas de un recorte de tasas de la Fed el próximo mes. La renovada presión del presidente Donald Trump por tasas más bajas se sumó a la liquidación.

* La divisa estadounidense retrocedía alrededor de un 0,2% frente a una cesta de seis importantes monedas que componen el índice dólar.

* Ahora, los mercados valoran en más de un 96% la posibilidad de que la Fed recorte las tasas en septiembre, después de que el leve repunte de la inflación en julio mostró un impacto limitado de los aranceles estadounidenses sobre los precios al consumidor, con al menos una reducción adicional prevista para finales de año.

* Analistas dijeron que el dólar profundizó sus pérdidas luego de que el secretario del Tesoro Scott Bessent afirmó en una entrevista que podrían venir una serie de recortes de tasas, con grandes posibilidades de una reducción de 50 puntos básicos.

* En ese escenario, el peso mexicano cotizaba en 18,6402 unidades, con una baja del 0,24% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,34%, a 58.473,53 unidades, después de dos sesiones de ganancias que la mantienen oscilando cerca de sus máximos históricos.

* El peso chileno lideró las alzas con un avance del 0,38%, a 953,20/953,50 unidades por dólar.

En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 1,77%, a un máximo histórico de 8737,86 puntos.

El real brasileño, en tanto, se depreció un 0,28%, a 5,4014 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo retrocedió un 0,88%, a 136.704,65 puntos.

En Argentina, el peso subió un 0,27%, a 1314 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaron estables a 1502 por unidad con liquidación a fin de año.

“El BCRA busca contener al tipo de cambio del excedente de liquidez de los bancos producto del final de las Lefis, y por lo tanto debería ser transitoria”, estimó Capital Markets Argentina.

En tanto, el índice bursátil Merval cayó un 1,82%, con la atención del mercado en los títulos de la petrolera YPF.

En el caso YPF, donde un grupo de acreedores reclama unos US$16.100 millones por la expropiación de la empresa realizada hace más de una década, se espera que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decida sobre una orden judicial que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

Fuentes consultadas en Nueva York dijeron a Reuters que no había novedades sobre la resolución, sin dar más detalles.

El peso colombiano cerró con alza de un 0,28% a 4028,01 unidades por dólar; mientras que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP subía un 0,15% a 1826,99 puntos.

La moneda peruana, el sol, se depreció un 0,40% a 3,539/3,543 unidades por dólar, en una jornada en la que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) colocó un swap cambiario de 800 millones de soles. En tanto, la Bolsa de Lima avanzaba un 0,24% a 908,15 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, editado por Manuel Farías)