Mercados A.Latina - Monedas cierran mixtas, peso colombiano lidera pérdidas por tensión diplomática

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 20 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el lunes, en el inicio de una nueva semana escasa en datos económicos debido al prolongado cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, por lo que la atención estará centrada en la cifra de inflación que se dará a conocer al final de la semana en la primera economía del mundo.

* La agencia estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará el Índice de Precios al Consumidor de septiembre el 24 de octubre, después de que la Administración Trump ordenara a parte del personal volver al trabajo para que los datos del mes pasado estén disponibles para determinar el aumento anual del costo de la vida de la Seguridad Social.

* A pesar de la falta de datos cruciales, principalmente del empleo, los mercados dan por descontado un nuevo recorte de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria programada para los días 28 y 29 de octubre.

* En tanto, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hasset, dijo que es probable que el cierre del Gobierno Federal, que ya dura 20 días, termine en algún momento de esta semana.

* Las pérdidas fueron lideradas por el peso colombiano, que se depreció un 1,28%, a 3883,20 por dólar, debido a la tensión diplomática con Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, tras calificar a su homólogo Gustavo Petro como "líder del narcotráfico".

* En tanto, en la Bolsa de Colombia el índice referencial COLCAP cayó un 1,39%, a 1897,42 unidades.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,4054 unidades, con una depreciación de un 0,26%.

* A nivel local se espera que el miércoles se den a conocer cifras de la actividad económica (IGAE) de agosto y el jueves se publique la inflación de la primera quincena de octubre.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajó un 0,19%, a 61.627,28 unidades, según datos preliminares de cierre.

* El real brasileño se apreció un 0,67%, a 5,3704 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó preliminarmente un 0,86%, a 144.626,96 puntos.

* En Argentina, el peso cedió un 0,58% a su piso récord de 1480 por cada dólar, fluctuando dentro de una banda de flotación divergente fijada en abril pasado. El anterior mínimo era de 1476 unidades intradiarias el 22 de septiembre.

* "Nada para temer en la semana previa a las elecciones.

El stock de pesos en circulación monetaria más todos los depósitos bancarios suma US$100.000 millones. La deuda en pesos del Estado nacional asciende a US$200.000 millones (una buena parte de esta deuda es entre agencias del Estado)", explicó el analista Salvador di Stefano.

* En tanto, el índice bursátil Merval cotizó con baja del 0,56% en su cierre provisorio por toma de ganancias luego de un inicio alcista. La semana pasada este referencial subió un 3,36%, pero en lo que va del año cae un 22%.

* El peso chileno sumó un 0,77%, a 951,50/951,80 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, avanzó un 0,33%, a 9159,99 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,21% a 3,372/3,374 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima ganó preliminarmente un 0,25% a 1010,77 puntos.