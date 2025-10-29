Mercados A.Latina - Monedas cierran mixtas tras esperado recorte de tasas de interés en EEUU

Por Froilan Romero

SANTIAGO, 29 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina anotaron un cierre dispar el miércoles, en medio de un avance global del dólar, tras el esperado recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y declaraciones del presidente de la entidad, Jerome Powell, que pusieron en duda futuras bajas.

* Una Reserva Federal estadounidense dividida recortó las tasas de interés un cuarto de punto porcentual el miércoles y anunció que reanudará las compras limitadas de valores del Tesoro, después de que los mercados monetarios dieron señales de que la liquidez escaseaba, una situación que el banco central estadounidense se ha comprometido a evitar.

* El recorte de tasas, que incluyó un guiño a las limitaciones de datos a las que se enfrenta el banco central durante el actual cierre parcial del Gobierno federal, suscitó la disidencia de dos responsables de política monetaria.

* En tanto, Powell dijo que los funcionarios del banco central de Estados Unidos tienen dificultades para llegar a un consenso sobre la política monetaria futura y que los mercados financieros no deben asumir que habrá otro recorte de tasas de interés a finales de año.

* La atención de los mercados ahora se centra en una esperada reunión entre los líderes de las dos principales potencias económicas, Estados Unidos y China, en que se espera se pueda alcanzar una tregua en la desatada guerra comercial.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en un discurso en Corea del Sur -donde tiene previsto reunirse el jueves con su par chino, Xi Jinping-, que cree que llegarán a un "gran acuerdo" para ambas partes, mientras que fuentes dijeron a Reuters que la estatal china COFCO compró tres cargamentos de soja estadounidense esta semana en otra señal de distensión.

* El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, escalaba alrededor de un 0,6% luego que Powell no dio por asegurado una nueva baja de las tasas de interés en la reunión de la Fed de diciembre.

* El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 18,4662 unidades, con una pérdida de un 0,32%.

* El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió preliminarmente un 0,89%, a 63.352,85 puntos, en su tercera jornada seguida de ganancias.

* El real brasileño se apreció un leve 0,04%, a 5,3581 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzó un 0,74%, a 148.520,33 puntos, superando en la sesión los 149.000 puntos por primera vez.

* En Argentina, el peso mayorista se apreció un 2,57% a 1439 por cada dólar al cierre, manteniéndose dentro de la banda de flotación divergente para la fecha en base al seguimiento del banco central (BCRA).

* Argentina y Estados Unidos vienen de firmar un intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones y buscan acordar con bancos un fondo de rescate por otros US$20.000 millones con el fin de sostener las actuales políticas impulsadas por el mandatario liberal.

* Mientras, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires escaló un 4,9%, luego de trepar un histórico 28,6% en los dos primeros días de la semana, destacándose los papeles energéticos y financieros al compás de Wall Street.

* "A pesar del destacable salto del Merval, el índice se mantiene 18,8% por debajo del cierre de 2024 y 27,3% de su último máximo, lo que refleja que todavía cuenta con margen para recuperar terreno e incluso superar sus niveles previos", dijo Portfolio Personal Inversiones.

* El peso chileno subió un 0,38%, a 939,90/940,20 por dólar.

En tanto, el índice líder de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, repuntó un 0,99%, a un máximo histórico de 9323,94 unidades.

* En la víspera, el Banco Central decidió mantener su tasa de interés referencial en 4,75%, en línea con las expectativas del mercado. La decisión de dejar sin cambios la Tasa de Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

* El peso colombiano se fortaleció un 0,64% a 3873 unidades por dólar; al tiempo que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP sumó un 0,83% a 1993,83 puntos.

* La moneda peruana, el sol, finalizó estable a 3,391/3,392 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima ganó preliminarmente un 0,84% a 1004,32 puntos. (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Noe Torres, en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires; Editado en Español por Juana Casas y Manuel Farías)