Mercados a.latina-monedas cierran mixtas y bolsas caen por mayor aversión al riesgo

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 14 nov (Reuters) - Las monedas de América Latina registraron un comportamiento mixto el lunes mientras que la mayoría de las bolsas de valores cerraron con pérdidas debido a una mayor aversión a los activos de riesgo, tras comentarios de un funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos que moderaron las expectativas de un relajo en el endurecimiento de la política monetaria. * El gobernador de la Fed Christopher Wallerdijo el domingo que la entidad podría estudiar la posibilidad de ralentizar el ritmo de las alzas de tasas de interés en su próxima reunión, pero eso no debería verse como un "ablandamiento" en su batalla contra la inflación. * Los mercados deberían prestar atención ahora al "punto final" de las alzas de tasas, no al ritmo de cada movimiento, indicando que está probablemente "muy lejos", dijo Waller en respuesta a una serie de preguntas sobre política monetaria en una conferencia económica organizada por UBS en Australia, agregando que "depende de la inflación". * El índice dólar, que compara al billete verde ante una canasta de seis monedas principales, subió cerca de un 0,1%, impulsado por un avance en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos tras los comentarios de Waller. * El peso mexicano cotizaba cerca del cierre en 19,3406 por dólar, con una ganancia del 0,79% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, atento a comentarios de varias autoridades de la Fed en busca de pistas sobre la magnitud de la subida de tasas en su última reunión del año. * "Debido a que en la sesión no se espera la publicación de información económica relevante, los participantes del mercado estarán atentos a los comentarios de oficiales de la Reserva Federal", afirmó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base en una nota para sus clientes. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, bajaba un 0,67%, a 51.610,86 unidades, mientras los inversores digerían los comentarios de Waller. * El real brasileño se depreciaba un leve 0,14%, a 5,3322 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo subía un 0,81%, a 113.161,28 puntos. * La actividad económica en Brasil reanudó la expansión en septiembre, aunque por debajo de las expectativas, para terminar el trimestre con datos positivos, mostraron el lunes datos del Banco Central. * En Argentina, el peso bajó un 0,64%, a 161,76/161,78 por dólar en depreciación regulada por el banco central, al tiempo que el índice bursátil Merval ganó un 1,51%, a 152.685,42 unidades, para acumular un ascenso del 6,7% en tres rondas seguidas y testar así el récord histórico intradiario de 154.031,5 puntos anotado a inicio de mes. * "Con la tensión cambiaria cada vez más fuerte y con una inflación sin signos de moderación, los inversores se refugian en instrumentos de corto plazo y siguen cargando de vencimientos de deuda en pesos a la transición electoral", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen. * El peso chileno retrocedió un 0,69%, a 894.40/894.70 unidades por dólar. En tanto, el índice líder de la Bolsa de Santiago, el IPSA, perdió un 0,9%, a 5.302,89 puntos. * La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,16% a 3,848/3,850 unidades por dólar. En tanto, el referencial de la Bolsa de Lima ganó un leve 0,02%, a 590,68 puntos. * Los mercados colombianos permanecieron cerrados el lunes debido a un feriado local. Cotizaciones a las 2126 GMT Índices Cotización Var pct Var pct accionarios diaria en el año MSCI Mercados emergentes 935,73 -24,14 5,19 MSCI América Latina 2.253,88 7,62 2,42 Bovespa Brasil 113.161,28 7,9552 0,81 IPC México 51.610,86 -3,12 -0,67 Argentina MerVal 152.685,42 82,86 1,511 COLCAP Colombia 1.266,56 -10,17 -0,92 IPSA Chile 5.302,44 23,08 -0,91 Selectivo Perú 590,68 15,29 0,02 Dólar frente Cotización Var pct Var pct a monedas mensual en el año Real brasileño 5,3376 4,38 -2,97 Peso Mexicano 19,3559 5,87 2,38 Peso chileno 890,8 -4,27 5,95 Peso colombiano 4.802 -15,28 2,87 Sol peruano 3,8480 +3,84 3,55 Peso argentino 161,76 -36,52 -3,01 (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá, Hernán Nessi, Walter Bianchi y Jorge Otaola en Buenos Aires, Editado por Manuel Farías y Aida Peláez-Fernández)

