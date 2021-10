Mercados a.latina-monedas cierran mixtas y mayoría de bolsas de valores mantienen sus ganancias

(Actualiza valores al cierre) Por Froilan Romero SANTIAGO, 11 oct (Reuters) - Las monedas de América Latina registraron un cierre mixto el lunes mientras que la mayoría de las bolsas de valores anotaron ganancias, con la atención de los mercados puesta en un posible nuevo incumplimiento de pagos por parte del gigante inmobiliario chino Evergrande. * Los bonos de las inmobiliarias chinas fueron golpeados nuevamente el lunes, ya que parecía que Evergrande iba a incumplir su tercera ronda de pagos de bonos en otras tantas semanas, mientras su rival Modern Land se convertía en la última firma que intenta retrasar los plazos. * Los mercados de bonos chinos de alto rendimiento estaban sufriendo de nuevo, ya que el temor a un contagio de rápida propagación en un sector que asciende a los 5 billones de dólares e impulsa una parte considerable de la economía china, seguía devastando la confianza. * En tanto, los precios del crudo Brent ampliaban su avance para llegar a niveles vistos por ultima vez a fines de 2018, con ganancias en todo el complejo energético que avivaban las preocupaciones sobre la inflación. * "La escasez y los precios más altos de la energía se abrirán camino a través de las cadenas de valor globales en forma de precios crecientes y escasez potencial de bienes industriales y de consumo", dijo el analista Jeffrey Halley de OANDA. * El peso mexicano cotizaba al cierre en 20,8738 por dólar, con una pérdida del 0,9% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, con lo cual hiló tres jornadas consecutivas de pérdidas en que acumuló un retroceso de un 1,57%. * "Los operadores se mantienen preocupados por la inflación y la escalada de los precios de la energía, que amenazan con provocar una crisis global y crear un entorno de estanflación, con alta inflación y bajo crecimiento", dijeron analistas del local CI Banco. * El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subió un 1,0%, a 51.646,75 puntos, en una plaza que comienza a dirigir la mirada en la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre. * "Esta semana iniciará formalmente la temporada de reportes trimestrales. La atención se centrará en las expectativas de crecimiento", dijeron analistas del grupo financiero Banorte. * El real brasileño se depreció un 0,42%, a 5,5384 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo cedió ganancias y cayó un 0,58%, a 112.180,48 unidades, previo a un feriado local el martes que mantendrá cerrados a los mercados financieros. * En Colombia, el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP ganó un 0,37% a 1.406,25 puntos, mientras el mercado cambiario permaneció inactivo por un feriado parcial en Estados Unidos. * "Los inversores se mantienen en la suposición de que la Reserva Federal comenzará a reducir el gasto antes de fin de año y potencialmente empezará a subir los tipos en algún momento de 2023, a pesar de las decepcionantes cifras de empleo", escribió Ricardo Evangelista, analista senior de ActivTrades. * "La narrativa global está ahora dominada por las preocupaciones relacionadas con la inflación, y con la estanflación también, empezando a ser tendencia entre algunos analistas que señalan los altos precios de la energía, los problemas de la cadena de suministro y un mercado laboral lento son razones más que suficientes como para endurecer ahora más que tarde", agregó. * La moneda peruana, el sol, ganó un 0,51%, a 4,070/4,073 unidades por dólar. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima subió un 1,01%, a 511,50 puntos. * Los mercados de Argentina y Chile permanecían cerrados el lunes debido a feriados. Cotizaciones a las 2047 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.257,04 0,3 -2,69 emergentes MSCI América Latina 2.223,9 1,09 -9,29 Bovespa Brasil 112.180,48 -0,58 -5,7443 IPC México 51.646,75 1 17,20 Argentina MerVal 77.553,31 N/D 155,87 * COLCAP Colombia 1.406,25 0,37 -2,21 IPSA Chile 4.145,62 N/D -18,79 * Selectivo Perú 511,5 1,01 -0,17 Dólar frente a Cotización Var pct Var pct monedas mensual en el año Real brasileño 5,5374 -1,73 -6,23 Peso Mexicano 20,8740 -1,11 -4,69 Peso chileno 823,9 N/D -13,80 * Peso colombiano 3.758,64 N/D -8,88 Sol peruano 4,0602 1,49 -11,40 Peso argentino 98,85 N/D -15,01 * (Reporte de Froilán Romero. Reporte adicional de Nelson Bocanegra en Bogotá, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires y Benjamín Mejías, Editado por Manuel Farías)