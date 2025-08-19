Mercados A.Latina - Monedas cotizan dispares a la espera de más certezas sobre geopolítica y la Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 19 ago (Reuters) - Las monedas de la región cotizaban dispares el martes, mientras los inversores buscaban reducir las incertidumbres sobre los temas geopolíticos derivados de la guerra en Ucrania y los monetarios a la espera del simposio de la Reserva Federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que esperaba que el mandatario ruso, Vladimir Putin, avanzara en el fin de la guerra en Ucrania, pero admitió que el líder del Kremlin podría no querer llegar a ningún acuerdo, añadiendo que esto crearía una "situación difícil" para Putin.

Esta semana, además, destaca el simposio de banqueros centrales realizado por la Fed en Jackson Hole, donde se espera el viernes el discurso del presidente del banco central, Jerome Powell, para proyectar los próximos movimientos de las tasas de interés.

Los operadores han reducido sus apuestas de recortes de tasas por parte de la Fed tras algunos datos de inflación, aunque la gran mayoría espera una reducción de 25 puntos básicos a mediados de septiembre.

El peso mexicano cotizaba en 18,8240 por dólar, con una depreciación de un 0,26% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando llegó a fortalecerse brevemente hasta 18,7000 unidades. * El principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC, operaba en 58.334,43 puntos, sin cambios frente a su cierre previo.

"Veremos esta tónica de vaivenes a lo largo de las próximas jornadas en lo que se conforma un panorama más claro de la política monetaria de la Fed y el potencial cambio de expectativa con respecto a Banxico", dijo Invex Grupo Financiero.

El real brasileño cedía un 0,83% a 5,4814 por dólar, al tiempo que el referencial bursátil Bovespa se hundía un 1,63% a 135.077 puntos, presionado por títulos bancarios y las acciones de Raízen.

El peso chileno subía un 0,45%, a 960,50/960,80 unidades por dólar, en una sesión de alta volatilidad. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, retrocedía un 0,42% a 8789,20 puntos tras cerrar la jornada previa en máximos históricos.

En la víspera, el Banco Central informó que el Producto Interno Bruto de Chile creció un 3,1% en el segundo trimestre y que el desestacionalizado se expandió un 0,4% en el período.

El peso colombiano se depreciaba un 0,31% a 4027,50 unidades por dólar, en tanto que el índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP, avanzaba un marginal 0,04% a 1857,51 puntos.

El peso argentino mayorista caída un 0,92% a 1305 por dólar, con operaciones a futuro ligeramente en baja a 1492 unidades para los contratos a fines de diciembre.

El Tesoro absorbió en la víspera 3,79 billones de pesos (unos US$2931,2 millones) mediante una licitación doméstica de la nueva letra "Tamar", con el objetivo de sacar liquidez entre los bancos.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires, en tanto, retrocedía un 0,47%.

