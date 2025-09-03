Mercados A.Latina: monedas cotizan dispares en medio de debilidad del dólar, atención a datos y Fed

Por Manuel Farías

La bolsa, en tanto, descendió un 0,24% a 59.602,81 puntos, según datos preliminares de cierre, después de haber alcanzado por la mañana un nuevo hito de 60.120,44 unidades. * "Hacia el 'overnight', prevemos un rango entre 18,65 y 18,74, considerando el retroceso del dólar, a la espera de conocer el reporte de inversión fija bruta de México y las nóminas de ADP mañana", dijo Monex Grupo Financiero. * El real brasileño sumó un 0,38% a 5,4541 por dólar la venta, mientras que el referencial bursátil Bovespa cerró preliminarmente con baja del 0,39% a 139.781,98 puntos. * El peso chileno cerró la jornada con un alza del 0,55%, en 968,50/968,80 unidades por dólar, favorecido por el retroceso del billete verde en los mercados externos. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, escaló un 0,79%, hasta un máximo histórico de 9062,92 puntos. * El peso colombiano borró ganancias iniciales y terminó con marginal baja de un 0,05% a 4005 por dólar, tras cinco sesiones al alza; en tanto que en la bolsa el índice accionario MSCI COLCAP también revirtió avances de más temprano y cedió un 0,06% a 1828,13 puntos. * "El peso colombiano enfrenta un panorama estructural desafiante en el que, pese a su alto carry, la volatilidad, el deterioro fiscal y la lenta convergencia de la inflación limitan su atractivo", indicó una nota de la correduría Acciones y Valores, en Bogotá. * "Aunque el Banco de la República ha sostenido una postura restrictiva y el petróleo actúa como amortiguador parcial, la correlación con el crudo se ha debilitado y el peso sigue vulnerable a episodios de aversión global, tensiones comerciales de Estados Unidos y la volatilidad política de cara a 2026", agregó. * El peso interbancario argentino se mantuvo estable a 1361,5 por cada dólar, tras tocar el martes niveles piso de 1400 unidades, luego de que el Tesoro saliera a intervenir desde la víspera con ventas de dólares para generar liquidez y mantener la paridad del peso dentro de su banda de flotación fijada en abril. * Mientras, el índice bursátil S&P Merval de Buenos Aires cerró preliminarmente con baja del 2,11%, con las pérdidas acumuladas en el año superando el 22%. * La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,17% a 3,530/3,532 unidades por dólar. Por su parte, la Bolsa de Lima escaló un 1,05% a 951,7 puntos. (Reporte de Manuel Farías; Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado por Juana Casas)