Mercados A.Latina - Monedas cotizan dispares en medio de menores apuestas a recortes de la Fed

Por Manuel Farías

SANTIAGO, 31 oct (Reuters) - Las principales monedas de América Latina cerraron dispares el viernes, presionadas por un avance del dólar en los mercados internacionales, ante la reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

* La Fed recortó el miércoles el rango objetivo de la tasa de interés en 25 puntos básicos a un 3,75%-4%, pero el presidente del organismo, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa posterior a la decisión que una rebaja en diciembre no estaba asegurada, lo que le ha dado respaldo al dólar en las últimas jornadas.

* Responsables monetarios de la Reserva Federal redujeron las expectativas de un nuevo recorte de tasas en diciembre.

* La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, dijo el viernes que se opuso a que el banco central recortara las tasas de interés esta semana, mientras que su par de Cleveland, Lorie Logan, afirmó que el organismo no debería haber recortado el costo del crédito y no debería volver a hacerlo en diciembre.

* El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, aseguró que no está asegurado un recorte de las tasas de interés en diciembre ya que la política monetaria no tiene un curso prestablecido.

* El peso mexicano bajaba por la tarde un 0,26%, a 18,57 unidades por dólar, en su cuarta baja consecutiva y se encaminaba a registrar un descenso mensual de alrededor del 1% y de más del 1,5% en el mes. Mientras, el índice S&P/BMV IPC , integrado por las 35 acciones más líquidas del mercado, bajó preliminarmente un 0,23%, a 62.744,11 puntos, con un avance semanal por sobre el 2,5%, respaldada por los resultados corporativos.

* El real brasileño sumó un ligero 0,04% a 5,3795 por dólar, para un alza semanal del 0,25%, aunque registró una baja mensual del 1,07%. El referencial bursátil Bovespa avanzó preliminarmente un 0,46% a 149.469,01 puntos, cerrando sobre las 149.000 unidades por primera vez y anotando su tercer avance mensual seguido. Ganó un 2,26% en la semana y un 2,21% en octubre

* Los inversores brasileños también analizaron datos de empleo locales, que mostraron la resistencia del mercado laboral pese a las altas tasas de interés.

* La tasa de desempleo de Brasil se mantuvo en un mínimo histórico del 5,6% en los tres meses hasta septiembre, mostraron el viernes los datos del IBGE, en línea con las expectativas.

* El peso mayorista argentino cayó un 0,48% a 1448 por dólar, acumulando un avance semanal del 30,4% pero un descenso en octubre de 4,7%, dijeron operadores.

El Banco Central (BCRA) dijo que cerró la sesión sin intervención cambiaria y que perdió US$45,5 millones en reservas en el mes.

* El índice líder S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires escaló preliminarmente un 7,49% marcando un récord intradía. El referencial se disparó un 44,57% en la semana luego del triunfo oficialista en elecciones legislativas de medio término del domingo pasado. Acumuló un alza del 69,31% en octubre.

* El peso colombiano cerró con alza de un 0,28% a 3852 unidades por dólar, con lo que en octubre acumuló una apreciación del 1,66%. El mercado cerró minutos antes de que el directorio del Banco Central decidiera por mayoría mantener estable su tasa de interés de referencia en un 9,25%, en línea con lo esperado por el mercado.

* El índice accionario de la bolsa, el MSCI COLCAP cedió un 0,18%, a 1987,12 puntos.

* La moneda peruana, el sol, se apreció un 0,44% a 3,367/3,369 unidades por dólar y finalizó octubre con una mejora del 3,09%. Por su parte, la Bolsa de Lima perdió preliminarmente un 0,76%, a 999,25 puntos.

* Los mercados chilenos permanecieron cerrados debido a un feriado local. (Reporte de Manuel Farías. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Nelson Bocanegra en Bogotá, Noé Torres en Ciudad de México, Hernán Nessi, Jorge Otaola y Walter Bianchi en Buenos Aires, Editado en español por Javier López de Lérida)